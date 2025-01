Le bufale a volte tornano in nuove forme: le AI rendono questo possibile. Ricorderete la bufala della casa cristiana dal tetto rosso a Los Angeles, basata su una foto della dimora di famiglia Tamura alle Hawaii.

Un account TikTok è arrivato al livello successivo: ricreare l’immagine con l’AI in modo da saltare la verifica di Google Images.

La bufala della casa cristiana dal tetto rosso a Los Angeles è stata ricreata dall’AI

Il “prompt”, l’oggetto dell’immagine, è evidentemente lo stesso: “una casa bianca col tetto rosso che si staglia tra le macerie”.

Come per altri casi simili di dimore sopravvissute ad incendi e alluvioni, la casa bianca dal tetto rosso della storia reale ha una giustificazione per la sua resistenza all’incendio alle Hawaii del 2023.

La vedemmo assieme: l’immigrato di Hiroshima alle Hawaii Kazuichi Tamura (1891-1985) volle dimostrare di aver avuto successo nella vita costruendo una casa di proprietà, e stanco dei materiali da lui ritenuti “poveri” delle abitazioni circostanti, ovvero cartongesso e legno, volle usare solo mattoni e cemento, riservando il cartongesso agli elementi interni, vantandosi così di aver ottenuto una casa dalle mura così spesse da non riuscire a sentire più il rumore del mare.

La “nuova” immagine è stata generata con AI, come dimostrato da un utente che ha usato il motore di ricerca per immagini per ottenere il SynthID, il watermark che contrassegna i prodotti di Google AI, riproducendo la casa di Tamura nel tentativo di dare alla precedente bufala legittimità

