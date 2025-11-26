No, non è vero che la moglie di Charlie Kirk è incinta di otto settimane

Ci segnalano i nostri contatti un post secondo cui la moglie di Charlie Kirk è incinta di otto settimane, diffuso insinuando l’idea che la stessa abbia avuto rapporti sessuali con altri uomini a due settimane dal tragico trapasso del marito.

Ulteriori post insinuano che il presunto padre sia il vicepresidente degli USA Vance: ma si tratta di una bufala.

Già il fatto che il post in italiano provenga da un “account satirico” dovrebbe essere un indizio.

La fake news ha cominciato a diffondersi dopo un’intervista della stessa in cui Erika Kirk dichiarava di star pianificando una terza gravidanza, seguita da una quarta (che per ovvi motivi non è mai accaduta) sostanzialmente chiedendo alle persone all’ascolto di affrettarsi a realizzare i propri piani e desideri perché non si può mai sapere quale imprevisto potrebbe accadere rimandandoli, e infatti nessuno avrebbe previsto l’omicidio di Charlie Kirk.

Ovviamente l’intervista parla di un desiderio di maternità e non di una maternità. In ambienti complottistici e troll, questi ultimi dove l’infedeltà coniugale viene esibita come la suprema ingiuria, si è diffusa la teoria per cui la Kirk avrebbe già avuto la terza gravidanza, e non dal defunto marito.

Si tratta di una delle infinite bufale su Charlie Kirk, che abbiamo variamente censito

