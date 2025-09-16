Ci segnalano i nostri contatti un post social contenente il presunto “omaggio finale a Charlie Kirk dei rapper Eminem, Dr. Dre, 50 Cent e Snoop Dogg”.

Secondo la narrazione proposta i quattro cantanti avrebbbero interrotto un “tour mondiale” per accorrere al funerale di Charlie Kirk, lo speaker pubblico Repubblicano recentemente ucciso in un attentato e oggetto di diverse fake news.

Si tratta ovviamente di una fake news.

L’omaggio finale a Charlie Kirk dei rapper Eminem, Dr. Dre, 50 Cent e Snoop Dogg non esiste

Partiamo dalle basi: non esiste alcun “tour mondiale” che vede i quattro cantanti partecipare assieme. La cosa che ci va più vicina è la bufala dello One Last Ride World Tour, evento fasullo e diffuso da false locandine create con l’intelligenza artificiale che avrebbe visto Rihanna e i quattro cantanti viaggiare in giro per il mondo.

Per motivi sconosciuti questa versione della fake news ha deciso di espellere Rihanna dal novero dei cantanti citati.

Le foto usate sono generate con AI, ma pubblicate con una qualità grafica ridotta in modo da rendere impossibile l’analisi video: ci sono però falsi articoli di giornale, come il presunto The Florida Scene che si spingono a descrivere scene mai accadute.

Nella narrazione proposta infatti i quattro cantanti avrebbero drappeggiato quattro bandiere nel simbolo della Croce Cristiana e avrebbero poggiato quattro microfoni osservando “97 secondi di silenzio” per simboleggiare “la durata media della vita di un uomo, ovvero la vita che Charlie Kirk avrebbe potuto vivere”.

Ovviamente non esiste traccia alcuna di questi eventi, come degli hashtag virali con cui i presunti video dell’evento sarebbero stati diffusi.

Si tratta della solita struttura già vista del “Fotoromanzo Social”: storielle create con testi e immagini potenziati dall’AI in modo da legare personaggi amati dal pubblico a eventi di cronaca o storie strappalacrime e acchiappalike.

