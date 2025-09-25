Ci segnalano i nostri contatti un post Facebook e un articolo online ad esso collegato che parlano di un “episodio perduto dei Simpsons che profetizza la morte di Charlie Kirk”.

La prova? Una screenshot dello stesso e un lungo muro di testo che descrive come il “popolo della Rete” abbia trovato tracce di questo miracoloso “episodio segreto” chiedendo immediatamente spiegazioni all’emittente senza ottenere risposta (anche negli USA esiste il “noncielodikeno”).

Ma l’episodio non esiste e la screenshot è stata creata con ChatGPT.

No, non esiste nessun episodio perduto dei Simpsons che profetizza la morte di Charlie Kirk

Abbiamo provveduto ad analizzare la screenshot nell’articolo collegato con SightEngine, ottenendo immediatamente il responso desiderato. Ma anche ad occhio ci sono una lunga serie di anomalie visibili.

Ad esempio, come misura stilistica, i personaggi dei Simpsons hanno solo quattro dita per ogni mano (in un episodio, ironicamente, viene mostrato a Bart Simpson un libro di biologia che descrive il quinto dito come una deformità fisica), mentre nell’immagine ci sono personaggi con tre, quattro e cinque dita per mano.

Due personaggi in primo piano e tutti i personaggi sullo sfondo hanno visi deformi e privi di naso, in un paio di casi anche privi di occhi, perché ChatGPT ha ancora problemi coi dettagli.

Le anomalie si estendono anche all’immagine usata sul post Social dove Kirk invece ha una mano direttamente deformata e compaiono diversi personaggi dal volto sformato.

Tutto questo dimostra l’inesistenza dell’episodio perduto e la creazione delle false screen con l’Intelligenza Artificiale.

L’immagine combina le diverse fake news diffuse sulla morte di Charlie Kirk e sul suo funerale con la teoria della “Programmazione Predittiva”.

Una nota teoria del complotto secondo cui i “Poteri Forti”, le “Elite Globaliste che segretamente governano il mondo” annuncerebbero al mondo i loro piani malvagi descrivendoli minuziosamente nei prodotti di intrattenimento, con una particolare predilezione per i Simpsons.

Lo scopo sarebbe duplice: “abituare il popolo” alla loro presunta esponendoli ai loro piani malefici prima che si verifichino e contemporaneamente deridere e additare i complottisti (a questo punto accreditati come “paladini della verità che hanno capito come funzionano le cose”) screditandoli agli occhi del popolo come paranoici maniaci ossessionati da prendere in giro e deridere.

Obiettivo in cui pare questi riescano da soli.

