Ci segnalano i nostri contatti una foto, pubblicata su X sia in Italiano che in Inglese da un account “spunta blu” con Clinton, Mick Jagger ed Epstein che mangiano carne umana.

Si tratta di un contenuto digitalmente alterato e collegato al filone degli Epstein Files che abbiamo più volte visto.

No, in questa foto non ci sono Clinton, Mick Jagger ed Epstein che mangiano carne umana

La foto in originale è pubblicata nel dataset due degli Epstein Files, e riporta i tre personaggi davanti ad un vassoio con una bottiglia di Acqua Minerale San Pellegrino.

Abbiamo già visto come essere riportati negli Epstein Files non significhi automaticamente essere complici delle attività criminali ascritte al defunto magnate: sostanzialmente all’epoca dei fatti Jeffrey Epstein era un imprenditore e finanziere al centro di un vero e proprio circolo di potere, non alieno alle frequentazioni mondane e lo stesso Dipartimento della Giustizia Americano ha dichiarato che molte foto, tra cui l’originale di questa foto alterata sono prive di contesto e di sé inidonee a valutare eventuali addebiti.

Piuttosto le modifiche abbastanza pedestri nella foto fanno riferimento alla teoria cospirativa di Pizzagate, recentemente saldata al caso Epstein secondo cui una presunta cabala di Democratici mangerebbe abitualmente pizza e carne umana per diventare immortali.

Altrettanto curiosamente proprio dagli Epstein Files scopriamo che Epstein era a conoscenza di 4chan, la “image board” che ha diffuso per prima tale bufala, esprimendo un certo gradimento.

