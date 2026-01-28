Ci segnalan un post X che riporta la storia di Henry Cavill che rifiuta di fare un film woke con George Clooney. Si tratta ovviamente di una fake news.

Il suddetto “film woke” non è mai esistito, ed abbiamo più volte visto come il sistema delle “spunte blu” su X sia diventato parte di una consapevole macchina di creazione di fake news, oggetto di indagini e sanzioni, in quanto la spunta blu non certifica la credibilità di un contenuto ma la capacità dell’autore dello stesso di pagare un canone mensile alla piattaforma per dare maggiore diffusione alle sue creazioni.

Spunta blu inventa la storia di Henry Cavill che rifiuta di fare un film woke con George Clooney

Il post che ci viene sottoposto all’inizio è in lingua italiana, peraltro col nome dell’attore che “Henry” diventa “Hanry”, così, a casaccio, ed è la pedestre traduzione di un post in lingua inglese da parte di un altro account con foto profilo in AI, fan di Cavill e del Superman di Zack Snyder, incarnazione del personaggio precedente a quella dell’attuale film di James Gunn.

Una teoria del complotto molto diffusa tra troll di estrema destra vuole infatti tra i piani della destra per il futuro di riportare al cinema la passata iterazione del personaggio più cupa e spietata, ma sopratutto accusando Gunn di aver portato al cinema un Superman pronto a difendere le minoranze, scagliandosi in prima persona in una scena che echeggia i recenti venti di guerra nel mondo contro la Boravia, una nazione che opprime il vicino Kandaq mettendone i civili in pericolo e promettendo al malvagio Lex Luthor ed al governo USA i territori del Kandaq in regalo se lasceranno la Boravia libera di agire.

Per questo suo malgrado Cavill si è ritrovato ad essere l’idolo dell’intersezione tra nerd e troll di estrema destra, opposto ad un David Corenswet (attuale attore di Superman) descritto come un uomo gentile “e quindi progressista e woke” e un George Clooney da sempre usato nelle più becere teorie del complotto alt-right.

Ovviamente Cavill non ha mai rifiutato un film che non esistendo non gli è stato neppure proposto.

