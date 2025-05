Ci segnalano i nostri contatti un post Instagram che riporta la storia di Michel Dupont contadino francese che ha trovato 150 tonnellate d’oro. Secondo la storia, vedremo perché composta ad arte, l’umile contadino avrebbe trovato l’immane quantità di oro nel suo campo, diventando improvvisamente miliardario sia pur per poco.

A questo punto nella storia il Governo Francese, incarnazione nelle bufale dell'”Europa cattiva”, interviene però a dichiare che per legge tale ricchezza è del governo rigettando l’umile Dupont nella miseria.

Si tratta di un caso di ragebait, una fake news costruita a tavolino per tirare fuori il peggio dal lettore ed eccitare i Napalm51 di turno a scagliarsi contro l’Europa cattiva che affama il popolo, caposaldo questo visto anche nella Guerra Ibrida.

Michel Dupont contadino francese che ha trovato 150 tonnellate d’oro è un caso di ragebait

La storia del contadino Dupont nasce, ricolma di errori, sul sito internet La Plasturgie. Sito non più raggiungibile, ma citato e sviscerato nelle fake news riportate dall’Agenzia Anadolu, e ricopiato integralmente dal portale 75secondes.

Siamo da questo in grado di rileggere la storia come La Plasturgie l’ha lanciata: il povero contadino Dupont si imbatte per caso in alcune pepite che lo rendono edotto della sua ricchezza, valutata in 4 miliardi di euro.

Mentre l’Alvernia tutta sogna di usare la ricchezza del loro nuovo magnate per rilanciare l’economia della regione, un esercito di avvocati, poliziotti e ambientalisti (altro soggetto descritto come oggetto di odio e parte dei piani sul clima dei c.d. “Poteri Forti”) si precipitano nella casa del povero Dupont, sequestrando tutto e scatenando un circo mediatico e legale che gli rovinerà la vita e la vita dei suoi figli, lasciando l’umile contadino (diventato improvissamente fattore a metà strada) in lacrime perché “voleva solo sfamare le sue mucche”.

Ovviamente in questa storia inventata il Governo Francese diventa il cattivo che ha rovinato e affamato un povero contadino privandolo della sua ricchezza nel suo campo, gli ambientalisti i cattivi che “per pensare all’inquinamento” rovinano la vita di un brav’uomo e il presunto Dupont un eroe angariato e umiliato.

Però non esiste traccia alcuna del contadino Dupont presunto miliardario, e se avessimo davvero voluto calcolare il valore della ricchezza su cui Dupont era seduto, tale computo non ammonterebbe ai quattro miliardi descritti da La Plasturgie ma a 14.

Peraltro, sarebbe anche un improbabile mistero valutare come il Dupont sia riuscito a calcolare a occhio la quantità di minerale presente nella mineria “sotto casa” avvedendosi per caso di qualche pepita, e un “circo mediatico” tale da distruggergli la vita avrebbe lasciato tracce maggiori che un sito scomparso e qualche sitarello che ha copincollato la notizia in un oceano di cancellazioni.

Cosa sappiamo de La Plasturgie

“La Plasturgie”, nome traducibile con “L’arte del lavorare la plastica”, risulta aver fatto parte di un circuito di siti che proponevano fake news spesso prodotte con l’Intelligenza Artificiale, spaziando allegramente dal giardinaggio alle assicurazioni.

Un sito ora inaccesibile e definito non affidabile ha dunque imbastito una fake news ragebait contro Francia, Europa e Ambientalisti, rendendola virale.

