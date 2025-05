Le fonti doppelganger inventano il complotto di Macron, Merz e Starmer che usano cocaina: parliamo di un post diffuso su canali social anche Italiani che diffondono notizie di provenienza filorussa, partito dagli account social della Zacharova, Direttrice del dipartimento informazione e stampa del Ministero degli esteri della Russia e putinista di ferro.

Si tratta di quello che conosciamo come operazione doppelganger: una campagna di disinformazione massiccia dove una fake news filorussa viene prodotta in patria, disseminata da canali Telegram compiacenti, letta da utenti dei social dei paesi occidentali e ridiffusa più volte secondo l’imperativo dittatoriale del “ripeti una bugia dieci, cento e mille volte finché non sembrerà vera”.

Le fonti doppelganger inventano il complotto di Macron, Merz e Starmer che usano cocaina

Il mezzuccio usato dai doppelganger è lo stesso delle trasmissioni Ufologico/scandalistiche occidentali: sfocando un video fino a renderlo difficile da leggere, si può inventare che nelle macchie sfocate ci sia di tutto.

Alieni, Gnomi Armati di Ascia, fantasmi demoniaci e, in questo caso, la cocaina.

Però al minuto 0:35 del video dell’evento pubblicato in HD da Associated Press, nonché nelle varie foto ad alta qualità disponibili su Getty Images qui, qui, e qui) diventa possibile chiaramente vedere Macron che getta via un fazzolettino usato e sposta un bicchiere d’acqua.

L’era COVID ci ha insegnato che è poco elegante e anti-igienico avere fazzoletti usati sul tavolo e meglio sarebbe un piccolo cestino, ma per vedere in un fazzoletto un “cucchiaio di cocaina” e per credere alla scenetta descritta dalla Zacharova come Macron che si affretta a nascondere un pacchetto di droga e il cucchiaio per assumerla bisogna essere ferocemente e perivicacemente aderenti alle ideologie filorusse, e in grado di negare la stessa evidenza davanti ai propri occhi pur di dare tributo all’ideologia.

Il bispensiero Orwelliano nella forma più pura, “Raccontare deliberatamente menzogne e nello stesso tempo crederci davvero, dimenticare ogni atto che nel frattempo sia divenuto sconveniente e poi, una volta che ciò si renda di nuovo necessario, richiamarlo in vita dall’oblio per tutto il tempo che serva”, (1984, Orwell, trad. a cura di Manferlotti).

Ovviamente è toccato anche all’Eliseo smentire:

Quando l’unità europea è un problema, la disinformazione arriva al punto di far sembrare un semplice fazzoletto una droga. Questa falsa informazione viene diffusa dai nemici della Francia, sia all’estero che in patria. Attenzione alla manipolazione.

Riporta un post X dello stesso.

Il post della Zacharova riprende infatti la propaganda tipica filorussa che vuole i leader occidentali decadenti e viziosi, usi al consumo di droga e altri lussi, imbottire l’odiato Zelensky di denaro per uccidere i valorosi Russi, “poveri ma belli”, legati ai valori della tradizione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.