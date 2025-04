Ci segnalano i nostri contatti un post che parla di dieci infermieri vaccinati col cancro al cervello, legando quindi il cancro alla vaccinazione COVID19.

Il post segnalatoci parla di 10 infermieri vaccinati col cancro. Ma partiamo dalle basi.

La teoria dei dieci infermieri vaccinati col cancro al cervello

Considerando l’obbligo di vaccinazione per tutto il personale sanitario, se davvero vi fosse un nesso causale tra vaccino e “turbocancro“, teoria invalsa come abbiamo visto in tutte le collettività novax, avremmo assistito non a “dieci”, ma ad una vera e propria apocalisse di medici e infermieri, secondo la nota fantasia di potere novax per cui tutti i “vaxxati” presto moriranno lasciando che i novax ereditino la Terra e tutto ciò che essa contiene.

È vero che un Ospedale del Massachussets ha coinvolto in una indagine otto infermieri, di cui cinque affetti negli ultimi anni da tumori benigni, adducendo di non aver trovato cause ambientali che possano averli causato.

Enfasi su “negli ultimi anni”, escludendo quindi un’insorgenza temporale legata al vaccino.

Dato criticato dagli infermieri stessi, dato che i cinque ammalati prestavano servizio nello stesso piano, in un dipartimento di maternità.

Ciò posto, a questo punto ipotizzare in base ai dati che abbiamo che la causa sia “il vaccino” è come ipotizzare che neonati e puerpere siano cancerogeni, con l’aggravante che, con la totalità del personale sanitario vaccinato, ci si aspetterebbe l’insorgenza di “turbocancri” in tutta la popolazione sanitaria.

Cosa che non è evidentemente accaduta: anzi, The People’s Voice, portale che ha dato la notizia, è noto per diffondere teorie del complotto a tema novax, proTrump e filorusse, come le teorie di Soros Jr. implicato nell’attentato a Trump, Bill Gates che inventa nuove malattie in Congo, Trudeau arrestato per aver inserito nanobots nei vaccini e il WEF che ordina l’abbattimento coatto di cani e gatti.

Sostanzialmente siamo di fronte ad una teoria del complotto senza solide basi.

