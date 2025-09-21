Ci segnalano i nostri contatti una foto della nota attrice e fotomodella Sydney Sweeney con la maglietta di Turning Point USA, associazione del defunto Charlie Kirk.

La foto, rilanciata da un account “spunta blu” su X, è un evidente e grossolano fotoritocco creato con l’AI: è evidente come la scritta/logo sia disallineata rispetto al seno della modella, ed esiste un originale della foto diverso.

La foto di Sydney Sweeney con la maglietta di Turning Point USA è creata con AI

Abbiamo visto in passato come esistono diversi sistemi di fotoritocco con AI nati per “cambiare i vestiti virtualmente” a foto preimpostate, con gallerie dove lo stesso soggetto viene “virtualmente spogliato” e rivestito con diversi abiti.

Possiamo definirla una variante moralmente meno deprecabile di app come quelle del c.d. Deepnude: il deepnude prende un soggetto (purtroppo sovente una donna) per ridisegnare con la AI il suo corpo nudo o sostituirlo con un corpo nudo passabilmente adattabile, mentre questi sistemi di fotoritocco consentono di ridisegnare gli abiti, ad esempio riciclando la stessa immagine stock ad libitum per diverse occasioni.

In questo caso una foto pubblicata da Just Jared il 4 Giugno che ritrae la famosa fotomodella con un abito con gonna corta dal taglio vagamente militare è stata sottoposta ad una AI (probabilmente secondo le indicazioni di SightEngine potenziata da ChatGPT) che ha ridisegnato il corpo con la maglietta di Charlie Kirk.

Deformando però mani e braccia, tallone di Achille di ogni AI. Osservando le due foto potrete notare una serie di dettagli. Ad esempio la parte inferiore della foto è stata rimossa per cancellare il logo Just Jared ma i personaggi sullo sfondo, la posa e il viso della modella, parti dell’immagine che non era necessario far ricreare per creare il deepfake, sono rimasti assolutamente identici.

Questa fake news fa parte del ricchissimo filone di finti omaggi a Charlie Kirk, che prevede improbabili manifestazioni di Eminem, Snoop Dogg e altri rapper famosi, un concerto de Il Volo integralmente creato dall’AI ed interventi pubblici di Sinner e Djokovic.

Il risultato che si prefigge è sempre lo stesso: combinare la fama e l’ammirazione per i VIP con la portata virale di gravi eventi luttuosi o comunque di cronaca.

