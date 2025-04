Questa vittima del vaccino COVID19 sui manifesti non esiste: questo è il fact checking in breve della foto di un manifesto che ci è stato mostrato chiedendo di asseverarlo.

Il manifesto esiste, fisicamente esso è stato affisso. La vittima del vaccino in essa riportata semplicemente non esiste: è l’immagine stock di una fotomodella, liberamente acquistabile da servizi online per creare immagini composizioni di ogni tipo.

Non parliamo quindi di una “pseudopersona” creata dall’AI, cosa che è stata fatta in passato per raffigurare presunte vittime del COVID riempiendo una intera galleria fotografica, ma una persona che niente ha a che fare coi vaccini usata per “interpretare un ruolo”.

Questa vittima del vaccino COVID19 sui manifesti non esiste

Il manifesto è stato pubblicato su Instagram, una foto di un manifesto affisso sulla pubblica via che raffigurerebbe una “vittima da vaccino” con una didascalia “ragebait” che incita il lettore a provare rabbia e condividere immaginando lo scenario di una figlia “morta di vaccino” come la donna nel video e persone che dicano ai sopravvissuti che “può capitare”.

“Stranamente” abbiamo trovato su Freepik, aggregato di foto liberamente usabili, una donna con lo stesso viso e posa, nonché una serie di tool potenziati dall’IA per cambiare una serie di dettagli, il che giustifica come cercando la stessa fanciulla nei motori di ricerca, l’abbiamo vista nella stessa posa, con la stessa espressione e diversi vestiti.

Lo sviluppo delle Intelligenze Artificiali consente infatti di partire da una singola foto stock e ritoccarla in modo fotorealistico, in questo caso mutando dettagli minori come abiti e il necessario per illudere il pubblico si tratti di foto diverse.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.