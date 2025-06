Il video di Rampini che denuncia gli yacht di Zelensky comprati coi soldi degli Europei è una bufala al copincolla: ovvero quel genere di fake news costruita ad arte tagliando pezzi di frasi altrui e rimpontandoli in modo creativo.

Il post X che ci viene chiesto di analizzare è quindi una forma “primitiva” delle bufale che oggi si fanno ridoppiando i personaggi famosi con l’intelligenza artificiale: prima semplicemente si estraevano pezzi di frase per rimontarli in modo che il significato cambiasse.

Cosa che è accaduta ora: Zelensky non ha mai comprato degli yacht, e Rampini ha detto il contrario, in un video che è stato tagliato e falsificato ad arte.

Il video di Rampini che denuncia gli yacht di Zelensky comprati coi soldi degli Europei è una bufala al copincolla

Il post X che ci viene chiesto di esaminare chiede con toni biasimevolmente aggressivi e petulanti che il “mainstream” riveli la “verità” dichiarando che il giornalista Federico Rampini sarebbe un “complottista” (nell’accezione di chi ha formulato il post, un “ribelle che si ribella alle notizie occidentali per aderire alle “agenzie filorusse”) che ha scoperto che Zelensky avrebbee comprato due Yacht.

Le frasi usate nell’intervista falsa provengono da una intervista vera del 2024 in cui il celebre giornalista diceva tutt’altro.

Ovvero affermava che, citando il Corriere della Sera

Alcuni importanti leader del Partito repubblicano negli Stati Uniti hanno abboccato e contribuito a diffondere la falsa notizia secondo cui il presidente ucraino Zelensky avrebbe usato parte degli aiuti destinati al suo paese per comprare due yacht. Questa fake news – spiega Federico Rampini nella sua rubrica «Oriente Occidente» – è una delle ragioni per cui, da mesi, il pacchetto di nuovi aiuti americani all’Ucraina è bloccato. Dietro le false notizie si nascondono i russi e la Divisione Wagner. La vicenda crea un clima d’allarme per il ruolo sempre crescente che le fabbriche di fake news russe, cinesi, iraniane, perfino nordcoreane, svolgeranno durante la prossima campagna elettorale.

Rampini stava quindi smentendo una “notizia doppelganger” arrivata fino in America e responsabile di una serie di problemi.

Ricordiamo che le notizie doppelganger sono, esattamente come in questo caso falsi di autore, scritti dalla propaganda FiloRussa a getto continuo e distribuiti con false attribuzioni a testate occidentali, i cui loghi e marchi sono usati posticciamente per ingannare l’uditorio interno ed esterno.

Le notizie doppelganger convincono quindi i Russi, che non hanno modo di accedere alla stampa Occidentale, che esista un’opinione pubblica estera favorevole alle politiche di Putin e gli Occidentali filo-Putin di non essere soli nel loro supporto al “nuovo Zar”.

Le notizie doppelganger si distinguono inoltre per una estrema ripetitività e un “chiodo fisso” nella narrazione. Sostanzialmente i pochi filoni prevedono Zelensky essere un ingordo miliardario che sperpera soldi inviati dall’Occidente per comprare beni di lusso (i citati yacht, ma anche l’auto di Hitler usata per andare a spasso con famosi miliardari americani, una catena di alberghi ed una ditta di estrazioni di minerali preziosi), Zelensky essere un vanesio e crudele dittatore che ha abolito i valori della Cristianità Ortodossa e del Comunismo Sovietico cari a Putin e un vile imboscato fuggito all’estero, leader di una nazione di persona descritte con le fattezze deformi e nasi camusi con cui la propaganda nazista descriveva gli ebrei opposti ai russi belli e pieni di valori.

Anche in questo caso la notizia doppelganger persegue i filoni evidenziati.

