Non è vero che Zelensky ha comprato il Palace Des Neiges (del quale esiste un doppelganger)

Siti doppelganger: ne abbiamo più volte parlato. Si tratta di siti che imitano altri siti occidentali per diffondere fake news, come la teoria per cui Zelensky ha comprato il Palace Des Neiges.

Teoria diffusa da un video pubblicizzato su Telegram e passato su X (anche questa modalità tipica dei Doppelganger) dove un finto giornalista occidentale sciorina la notizia per cui Zelensky avrebbe acquistato il noto hotel a cinque stelle, compatibile con la falsa teoria propagandistica filorussa per cui i leader ucraino sperpera i soldi inviati dai governi Occidentali, in questo caso 88 milioni di euro.

Si tratta ovviamente di un video falso creato mediante l’uso dei “siti doppelganger”.

Non è vero che Zelensky ha comprato il Palace Des Neiges (del quale esiste un doppelganger)

Il reale sito del Palace des Neiges è questo: il sito doppelganger invece è visibile qui (ed archiviato qui).

Il sito “doppelganger” è una copia carbone del sito originale, nello stile degli “scammer” che imitano siti legittimi per millantare inesistente credibilità, col footer modificato per introdurre “Film Heritage Inc.”, società attribuita a Zelensky accusata dai vari siti Doppelganger di aver comprato casinò, alberghi e altri beni di lusso in tutto il mondo.

Come per altri siti Doppelganger, ad esempio il finto telegiornale che avrebbe trasmesso la storia di “Alisha”, attrice di un video russo che secondo la narrazione era una minorenne di colore resa invalida da Kamala Harris che poi ne avrebbe ricattato per anni la madre vedova, il finto sito di Palace Des Neiges esiste dal 22 novembre, registrato per un anno da “Namecheap”.

Non proprio quello che ci si aspetta da una catena di hotel di lusso.

Si tratta quindi di un sito Doppelganger creato per diffondere una falsa notizia da dare in pasto a troll e bot sui social per diffondere una falsa narrativa.

Nella quale ovviamente siete caduti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.