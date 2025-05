Le “istruzioni per fotografare Zelensky” sono un fake dei siti doppelganger: portali di informazione dediti alla creazione di bufale a tempo pieno, diffuse perché sembrino provenire da canali di informazione occidentali.

Solitamente i Doppelganger vengono creati con l’intelligenza artificiale in modo da riprodurre loghi di emittenti televisive occidentali, in alcuni casi con metodi più “manuali”, come finte interviste ad attori che inscenano svariati personaggi della propaganda, come “Alisha la ragazza di colore resa invalida da Kamala Harris”

In queso caso si è scelto un mezzo brutalmente semplice: su una bacheca Facebook Italiana e un account X in lingua inglese, spunta blu istoriata coi simboli della propaganda russa è apparsa una assurda lista di “istruzioni per fotografare Zelensky”.

Secondo la propaganda filorussa il Premier Ucraino avrebbe diffuso tali istruzioni per nascondere al mondo di essere basso e brutto.

Le “istruzioni per fotografare Zelensky” sono un fake dei siti doppelganger (vecchia scuola)

Si tratta ovviamente di propaganda filorussa, ed una delle più puerili. Quelle cioè del ripetuto filone ispirato alla Kalokagathia Greca che descrvive Putin e i cittadini russi come persone fisicamente attraenti, seducenti e bellissime e Zelensky e gli ucraini come persone fisicamente repellenti, bassi e grotteschi con nasi adunchi, visi deformi e corpi orrendi, con fattezze deformi che dovrebbero indurre il lettore a ritenere che essi siano inferiori alla “Razza padrona russa” sia nel corpo che nella mente.

La cosa veramente grottesca e praticamente freudiana in tutto questo è che l’origine deriva dal canale Telegram filorusso “L’Altra Ucraina” dell’Oligarca Viktor Medvedtchouk, di origini Ucraine egli stesso, vicinissimo a Putin e attivissimo nella propaganda doppelganger.

Lo stilema è quindi quello che abbiamo già visto: un canale Telegram, in questo caso quello di Medvedtchouk crea una bufala, che viene diffusa da account X “spunte blu” (un tempo simbolo di autenticità, ora solo della capacità di pagare un abbonameno mensile) per finire su altri social Occidentali e poi tornare in Russia come “Notizia diffusa dagli Europei”.

Ovviamente parliamo di un foglietto scritto al computer e stampato fotografato da un tale, nello spirito tipico dei bufalari anche nostrani per cui “se sono parole scritte stampate diventano professionali”

Ci si sarebbe immaginato che un documento ufficiale avrebbe contenuto quantomeno loghi e firme dell’ufficio Stampa: ma nessuna linea guida è stata diffusa all’incontro di Ankara.

Anzi, il documento è stato non solo smentito, ma contiene la solita sequela di errori tipica dei fake filorussi redatti senza alcuna competenza specifica: in questo caso tra i deliranti consigli per nascondere la presunta bruttezza di Zelensky compare l’invito a “non fotografare Zelensky dal basso per non farlo sembrare più basso di quello che é”

Ma ogni decente fotografo sa che fotografare qualcuno dal basso è il modo migliore per renderlo più alto.

Infine il medesimo account spunta blu che ha portato il messaggio Telegram sui social, costretto a dare spiegazioni, ha offerto la spiegazione tipica del bufalaro colto in fallo.

“Non posso provare che sia vero, però è divertente

Nello stile anche esso molto vintage come un fogliaccio stampato, del bufalaro colto in fallo che ti scrive

“anche se è vero mi fa ridere, è il concetto che conta, perché mi segnali? Fatti una risata mer*a, non te la fai la risata?”

Anche quando non ci sarebbe niente da ridere.

