Il video della Tesla col generatore Diesel “che piace a Greta Thunberg” è creato con la AI

Ci segnalano i nostri contatti un video pubblicato su un gruppo di “auto vecchie” che mostra una Tesla col generatore Diesel “che piace a Greta Thunberg”.

Il riferimento è ovviamente all’attivista, oggetto di odio, bufale, rancori (e talora anche deepfake al confine col revenge porn) di vari drappelli di persone che “sfregiandone” l’immagine cercano di colpire le sue istanze ambientaliste e pacifiste.

Ovviamente anche in questo caso si tratta di un video creato con AI.

Il video della Tesla col generatore Diesel “che piace a Greta Thunberg” è creato con la AI

Non ci sarebbe stato bisogno di usare SightEngine, che pure abbiamo interpellato, per appurare che il video presenta tutti i tratti tipici delle creazioni con AI, fenomeno ulteriormente rinfocolato dall’arrivo di nuovi sistemi di generazione immagini (come Sora 2).

Innanzitutto il generatore sembra muoversi da solo come per magia, connesso alla vettura dal solo cavo di ricarica (se così fosse, esso sarebbe stato strappato dal connettore).

Inoltre è noto che una Tesla non può mettersi in moto se qualcosa è connesso al connettore di ricarica, proprio per evitare scenette comiche come quella del film Una Pallottola Spuntata (2025) in cui Frank Drebin Jr. mette in moto un’auto elettrica portandosi via la colonnina di ricarica e il muro portante del carcere accanto, nonché diversi galeotti.

Tutto questo sarebbe il meno: il presunto cavo di ricarica è infatti evidentemente incastrato in un faro anziché nel connettore di ricarica sul lato.

Il generatore, con un “fumarolo” denso e nero per creare effetto comico, presenta inoltre una serie di scritte anomale e sgrammatiche: le AI ricordiamo considerano la scrittura umana come una serie di simboli grafici, tendendo a sbagliare determinati caratteri e cercare di correggere l’estetica del risultato danneggiando la leggibilità generale.

Infatti a prendere per buone le scritte, dovremmo pensare che Tesla venda dei “Diesers genertor IIESA”.

Insomma, si tratta di un video creato con AI, grossolanamente peraltro, che dice molto più di chi vi crede di quanto pensiate.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

