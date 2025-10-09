In un mondo in cui i Garanti per la Privacy e i legislatori europei si interrogano sulla legittimità delle app di deepnude, c’è chi si diverte a creare foto senza reggiseno di Greta Thunberg, la nota attivista, dimostrando ottime ragioni per cui tali app dovrebbero essere vietate e chi ne fatto uso anche solo una volta su persone non consenzienti legalmente perseguito.

Nel ricordare i profili che associano il deepnude al cyberbullismo se non al vero e proprio “revenge porn”, l’uso di immagini pornografiche carpite o simulate per colpire una donna attingendo la sua sfera erogena, ci tocca ricordare che all’alba della partecipazione di Greta Thunberg alla Sumud Flotilla c’è che ha deciso di “castigare” la nota attivista col deepnude simulato.

Cosa che dice molto di chi ha creato simili immagini e chi le condivide. Perlopiù che dovrebbe vergognarsi, considerando i profili legali delle sue azioni.

La piaga delle app per il deepnude crea la foto senza reggiseno di Greta Thunberg

L’immagine “divertente”, ma che di divertente ha ben poco, risulta condivisa da account contrari a Gaza, all’immigrazione ed all’attivista coi soliti argomenti tipici.

Abbiamo un profilo di sedicenti “patrioti contro gli immigrati” che diffonde il deepnude dichiarando che “Greta sta andando a trovare i suoi amici islamici”, con la narrazione xenofoba tipica (e oseremmo dire compensativa) per cui se un’attivista donna difende i diritti di uno straniero è perché attratta sessualmente dagli stessi e non per spirito di umanità, e starebbe peccando negando il coito ad un maschio ariano bisognoso, l’immancabile “spunta blu”, un “parody account” italiano che descrive le “mammelle” immaginarie del deepfake e un account Reddit che si dice ispirato da Red Scare, un podcast “Reactionary Chic” seguito da un pubblico “critico verso neoliberismo e femminismo” (possiamo ora intuire con che accenti).

Account che ignorano, o fanno finta di ignorare, che la presunta foto esaminata da SightEngine risulta creata da Stable Diffusion, sistema Open Source di generazione immagini che, in quanto OS, viene spesso usato come base dalle varie app di deepnude e deepfake.

Ma concediamo al lettore il dubbio sul fatto che gli strumenti automatici possano spesso mancare il bersaglio: anche in questo caso però abbbiamo la foto originale, o meglio quella gettata in pasto alle app di deepnude per creare il fake.

Foto pubblicata da AFP e riportata da varie agenzie di stampa, ad esempio RaiNews ad Agosto, durante la partenza della Sumud Flotilla.

È quindi evidente che si tratti di un deepnude, ed anche malfatto.

PS: Noi abbiamo censurato la foto alterata. Ovviamente chi l’ha condivisa no. Ovviamente chi ci chiede il deepnude in originale sarà bannato e segnalato.

