Greta Thunberg risponde a tono a Trump chiedendo “consigli per la gestione della rabbia”
Greta Thunberg risponde a tono a Trump: e non è la prima volta che la giovane attivista, recentemente tornata da Israele dopo la sua detenzione a seguito delle sue azioni dimostrative sulla Sumud Flotilla, dimostra di saper tenere botta sui social.
L’ultima volta il suo ironico modo di deflettere gli attacchi frontali di avversari ben poco cortesi aveva provocato nel pickup artist e atleta di MMA Andrew Tate una serie di reazioni scomposte che l’hanno portato, a sua volta, ad “ipercondividere” dettagli della sua dimora in modo tale che ciò diventasse concausa (ma non causa diretta come attribuito falsamente) del suo arresto in Romania e della perdita delle automobili che aveva cercato di esibire alla Thunberg come feticcio di potere.
Questa volta il bersaglio è il Tycoon e presidente USA Donald Trump.
È “una piantagrane con problemi di gestione della rabbia, una pazza”, aveva derisivamente detto il Tycoon affidando le sue parole ad un video.
La risposta della giovane donna non si è fatta attendere:
“Ho sentito che Trump ha ancora una volta espresso le sue opinioni, molto cariche di adulazione, sulla mia persona, e apprezzo le sue preoccupazioni per la sua igiene mentale.
Gli chiedo quindi: cortesemente vorrei ricevere da te ogni possibile suggerimento per occuparmi dei miei ‘problemi di gestione della rabbia’, siccome – basandomi sul tuo impressionante curriculum, sembri soffrirne molto anche tu”
La risposta del Tycoon ancora latita, ma ricordiamo che nel caso di Andrew Tate la storia finì col magnate intento a raccontare la sua vita ad un “Dissennatore”, uno dei fantasmi della serie di libri di Harry Potter, incontrato per caso in un carcere rumeno.
