Andrew Tate descrive il fantasma nella sua cella: e il nuovo capitolo della saga di Andrew Tate ci porta nel mondo della Magia della Rowling e di Hogwarts Legacy.

Il quale, tra gli infiniti tweet della sua prigionia passa dal Silvio Pellico 2.0 al romanzo di Harry Potter deliziandoci col suo incontro con un Dissennatore.

Spirito che, ricordiamo, nella nota saga letteraria e cinematografica è un’entità spettrale che funge da guardiano delle carceri, succhiando via le emozioni positive dei prigionieri.

Andrew Tate descrive il fantasma nella sua cella: Romania nuova Azkaban

Dobbiamo ricordare brevemente i capitoli precedenti della saga. Andrew Tate faceva parte di un pacchetto di utenti bannati da Twitter per i loro contenuti controversi e poi sbloccati da Elon Musk.

Riassunto delle puntate precedenti

Appena tornato il campione di kickboxing e autore di corsi da “vero uomo” ha deciso di ricominciare a postare raccontando logorroicamente la sua vita sui social con lo zelo di una comare di paese.

Ha così preso di mira Greta Thunberg, ripetutamente ostentando alla giovane ambientalista la sua ricchezza e i suoi macchinoni fino a ricevere dalla stessa l’invito a rivolgersi all’indirizzo mail “celhopiccolo@fattiunavita.com”. Il “vero uomo online” ha deciso che non poteva tollerare l’affronto alla sua mascolinità e le risate dei social, rivolgendo alll’ambientalista una strampalata e stravagante invettiva in cui questi agitava un sigaro dalle dimensioni compensatorie e una scintillante vestaglia.

Alcuni osservatori hanno collegato inizialmente il cartone della pizza con scritte e indirizzi in Rumeno al suo arresto preventivo per l’accusa di tratta di esseri umani: in realtà l’unico collegamento tra le due cose è la citata logorrea che ha portato Tate, già ricercato, a passare più tempo sui social che altrove.

Arrivato in galera, Tate ha trovato un’amara sorpresa: un terzo delle sue preziose automobili sono state vendute per pagare spese e danni.

Ma ora la saga di Andrew Tate subisce una deriva fantasy nella quale questi incontra i Dissennatori di Harry Potter, in agguato nella cella ad Azkaban dove probabilmente è stato condotto per errore.

“Sei un mago, Andrew!”: Andrew Tate contro i Dissennatori

Dopo averci deliziato col diario della sua prigionia, a base di “quasi pianti nel bagno” e proclami di essere “Prigioniero nella Matrix ma libero nel mondo reale” il nostro novello Neo della Quadrilogia di Matrix si è tramutato come per magia nel maghetto con gli occhiali Harry Potter per sfidare i celebri Dissennatori.

Nel suo racconto un non meglio precisato “fantasma”, descritto con le gelide fattezze dei Dissennatori di Harry Potter sarebbe apparso nella sua cella allo scopo di succhiargli l’anima.

Il buon Tate racconta di non essersi fatto scoraggiare (nonostante il citato “quasi pianto nel bagno”) e di aver ricacciato il fantasma all’inferno con un messaggio per i demoni.

Probabilmente, come ricordano i romanzi della Rowling evocando un Patronus a forma di Bugatti un motore W16 da 8 litri con turbo quadruplo, il mezzo descritto a Greta Thunberg e portatogli via.

Tronfio della sua vittoria contro un autentico esemplare di Dissennatore di Azkaban Tate ha quindi continuato a twittare, attività che prosegue prolificamente fino ad oggi, annunciando il crollo imminente dei suoi nemici (dal 27 febbario ad oggi lo vediamo un po’ difficile però…) e raccontando di come la disperazione l’abbia benedetto donandogli la forza di sottomettere i Dissennatori e le altre bizzarre creature fantastiche che condividono la sua prigionia.

In un mondo in cui la gente paga per giocare ad Hogwarts Legacy, gioco ambientato nel passato della saga del Maghetto, Tate sfida i Dissennatori di persona, e gli dà anche confidenza.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.