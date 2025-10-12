Uno spettro si aggira per i social: gli analfabeti funzionali che credono che i video in AI siano veri. Ci è stato segnalato un video su TikTok con un uomo che va a “caccare” (sic!!!) per essere aggredito da un cinghiale

Ma non è il solo: nonostante i video creati con Sora 2, la nuova versione del sistema di OpenAI, siano taggati da un apposito watermark, nessuno lo vede.

Sora 2 al momento è solo su invito, e gli invitati spesso ci fanno cose turpi.

L’assurda invasione di video AI sui social, tra Sora AI e analfabetismo funzionale

Zelda Williams, figlia del compianto Robin Williams ha dovuto pregare gli utenti dei social di smetterle di mandarle video “slop” che ricreano l’immagine del padre morto mendicando attenzione.

Tra video di cani enormi col commentatore orgoglioso di “poter fare tutto con l’AI” e video di rapper morti, siamo dinanzi ad un nuovo problema. OpenAI haa già dichiarato che impedirà di creare video con attori e persone viventi non consenzienti (complici magari le proteste di Scarlett Johansson la cui voce fu imitata per un modello vocale di ChatGPT) ma che non farà assolutamente niente per impedire l’uso di personaggi famosi defunti.

Unito alla credulità dell’utente medio, siamo di fronte ad una nuova insorgenza del fenomeno dello “slop”: video con scene false ma realistiche, rigurgitati ad un velocità tale da inquinare l’informazione in una sorta di Human Centipede in cui anche le bufale vengono rimasticate ed elaborate dall’AI diventando un inarrestabile torrente di condivisioni a basso costo.

