Il comunicato definitivo del giudice contro le Tesla che esplodono è una fake news: semplicemente una bufala basata sul più triste SEO Stuffing, l’uso delle parole chiave virali del momento.

In questo caso, dati i guai del buon Elon Musk, è ovvio che buona parte degli internauti abbia cercato le parole Musk, Tesla e giudice per trovarsi davanti una vera e propria fake news.

Al confine tra clickbait e aperta bufala, il testo è volutamente costruito in un modo da far propendere per la seconda.

Non esiste un “addio definitivo”, non esiste una “esplosione di Tesla”, si tratta del solito SEO Stuffing.

Il comunicato definitivo del giudice contro le Tesla che esplodono è una fake news

Basta in questo caso “spoilerare” il lunghissimo articolo, volutamente composto da un ingente numero di parole per sembrare quindi un contenuto di elevato pregio e quindi degno di essere condiviso e comparire nei motori di ricerca per arrivare subito all’ammissione.

Esplosione straordinaria, con tanti, anche in Italia, che hanno deciso di ‘salutarle’, ovviamente, con un gesto di accoglienza e di convenienza. Accoglierle, cioè, con un saluto di apertura, come spesso succede quando un titolo azionario, come in questo caso, va in grande crescita ed ascesa

Esattamente come in un precedente articolo peraltro della stessa testata si era deciso di inventare un “obbligo di stufa accesa nelle macchine” punito con multe costose salvo poi che si parlava “metaforicamente” di controllare se il riscaldamento funziona perché è come se fosse una stufa e se si rompe devi ripararlo che è come se si pagasse una multa, in questo caso una assurda, convoluta e volutamente mistificatoria figura retorica viene usata come scusa per inventare un acchiappaclick che confina con la bufala.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.