Ci segnalano i nostri contatti un articolo che parla di una legge contro gli spoiler creata in Giappone. Non è esatto parlare di legge contro gli spoiler, più di un effetto collaterale della norma.

E non si tratta neppure di una cosa recente: il resto del mondo lo sapeva da Novembre del 2024.

Il Giappone ha davvero creato una legge contro gli spoiler? Ni

Esiste un intero indotto dei c.d. “fast movies”, ovvero siti che prelevano script e scene da film e prodotti di intrattenimento per proporli come riassuntoni per gli utenti con poco tempo da perdere.

Vi sono mai capitati quei canali YouTube con interi episodi di serie animate ridotti in spezzoni e con una unica voce in AI che chiama tutti i personaggi “Jack”, o riassuntoni malfatti di film di grido?

Gli “spoiler site” non vengono puniti perché “fanno spoiler”, ma perché usano spezzoni ingenti di film e prodotti di animazione, ben oltre il limite del fair use o dell’uso promozionale per guadagnare in modo diretto o indiretto, mediante le visualizzazioni.

Il Giappone ha quindi, e da anni, dichiarato guerra alla pirateria ed al suo frutto “in AI”, i Fast Movies, non “allo spoiler”.

