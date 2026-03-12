Ci segnalano i nostri contatti un video che dovrebbe mostrare un goffo e brutto cartonato di Mojtaba Khamenei, attuale guida suprema dell’Iran dopo il decesso del padre a seguito dell’operazione militare congiunta USA/Israele “Epic Fury” e “Roaring Lion” , esibito perché “il nuovo leader non poteva essere presente”

Il video risulta diffuso da una spunta blu e riportato da un account italiano che dichiara che “sembra AI fatta per divertimento” ma invece “è vero”.

In realtà è AI fatta per engage farming, ovvero per strappare qualche click facile in una società che ormai vuole il video “spettacolo” a costo di rifarselo con l’IA.

Il cartonato di Mojtaba Khamenei in Iran che non esiste

Il video passato su SightEngine presenta diverse sezioni che tradiscono l’utilizzo di Sora, il sistema di generazione video diventato nella sua ultima generazione lo strumento perfetto per i viralizzatori in cerca di click facili.

Il video presenta tutte le anomalie che abbiamo visto in creazioni simili: visi in lacrime con labbroni enormi a canotto, scritte in finto arabo che in realtà sono solo simboli a casaccio e il cartone-feticcio costruito come le figure monodimensionali della serie televisiva South Park uso ridere, con tanto di finale in cui l’inserviente fa cadere il cartonato di faccia in terra implorandone perdono.

Esiste un vero video della cerimonia effettuata in absentia: padre e figlio sono raffigurati da due ritratti istituzionali, e il ritratto del padre viene sostituito dal ritratto del figlio, un po’ come quando in Italia ad elezione di un nuovo Presidente della Repubblica si sostituisce il suo ritratto esposto negli uffici pubblici, nelle scuole e nelle ambasciate come simbolo dell’unità nazionale con quello del neoeletto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

