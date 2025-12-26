Ci segnalano i nostri contatti un video su Threads che dovrebbe raffigurare una “lezione di Islam nella scuola elementare inglese”, con una figura velata che insegna la religione islamica ad una serie di bambini con anacronistici grembiulini.

Il video è una creazione con AI, e si tratta dell’ennesima bufala del c.d. “doppio binario”, la teoria del complotto che vuole i governi occidentali inclini ad assecondare stranieri, immigrati e minoranze per essere insualmente severi coi “veri cittadini nativi”

La lezione di Islam nella scuola elementare inglese è creata con AI

Il video è stato ripubblicato a bassisima qualità per impedire ogni analisi, ma anche così una serie di dettagli restano visibili. Le presunte “lettere arabe” sugli striscioni affissi all’aula sono caratteri privi di senso.

Abbiamo già visto come le AI hanno dei problemi a distinguere le lettere dei vari alfabeti, tendendo a correggere le lettere e i simboli come se fossero simboli grafici casuali da rimodificare al momento.

Inoltre il viso della maestra tende a deformarsi in modo grottesco da un’inquadratura all’altra, altro dettaglio tipico della AI.

Snopes ha rintracciato l’originale del video, ora rimosso, in una pagina del Regno Unito dedita alla creazione di contenuti in AI, comprese “false interviste” dove personaggi in AI, intervistati da giornalisti creati in AI, descrivono la teoria del doppio binario dichiarando di esecrare un governo che fornisce diritti agli stranieri dimostrandosi severi coi “veri inglesi” quando, a dire dei finti intervistati, dovrebbe essere il contrario e bisognerebbe favorire il cittadino bianco e protestante sullo “straniero islamico” a prescindere, alternati a finti stranieri che, a scopo di ragebait, dichiaravano il contrario e che il governo gli avrebbe consentito di opprimere i “cittadini bianchi”

Snopes rileva anche che il video originale (questo è stato tagliato ai bordi) presentava altre anomalie, come dei “tappeti da preghiera” a bordo inquadratura che svanivano e i watermark di MindVideo AI, sistema di generazione immagini.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

