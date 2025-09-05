Questi manifestanti inglesi contro gli immigrati sono un prodotto della AI
Ci segnalano i nostri contatti un post X che dovrebbe mostrare dei manifestanti inglesi contro gli immigrati, paragonati derisivamente alle “persone di sinistra” col commentatore che chiede di trovare le differnze tra gli uni e gli altri.
La prima differenza è che i personaggi nella foto non esistono, essendo un falso generato dall’AI.
Come per un’altra notizia pubblicata giusto oggi, essere una spunta blu non garantisce infatti patente di veridicità automatica.
Questi manifestanti inglesi contro gli immigrati sono un prodotto della AI
L’immagine, che fa riferimento ad una serie di proteste xenofobe di “cittadini arrabbiati” (o “indinniati”, secondo il lessico giornalistico nostrano), ovvero dove la rabbia sociale viene rediretta verso immigrati e altri soggetti predeterminati in una ripetizione delle violenze di Southport, è una chiara creazione dell’Intelligenza Artificiale.
Di qualità ribassata perché strumenti come SightEngine non possano andare in profondità, sia pur riconoscendo la mano di ChatGPT
In una location che sembra più l’Arco di Trionfo a Parigi che una qualsiasi località britannica, evidentemente creata chiedendo all’AI di elaborare una generica “piazza” si affollano una serie di bizzarri personaggi dai visi orrendamente deformati e mal disegnati.
Compaiono ad esempio bandiere fuse assieme, personaggi senza senza naso, una donna ciclope a sinistra e un personaggio con un ghigno enorme e mostruoso al posto della bocca.
Un personaggio senza volto esibisce fiero la bandiera dei Fantastici Quattro, disegnata a caso tra gli Union Jack.
Non ci sono dubbi si tratti quindi di personaggi creati dall’AI.
Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o
con una donazione PAYPAL.