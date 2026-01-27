ICE trova i tunnel degli avvocati somali: il ritorno del complotto delle DUMB

Ci segnalano i nostri contatti una improbabile notizia che dovrebbe riportare i loghi di Fox News, una per cui ICE trova i tunnel degli avvocati somali. Un testo assai improbabile quanto riconoscibile per cui ICE, la chiacchierata “milizia anti immigrazione” di Trump al centro di una serie di tragici fatti di cronaca avrebbe preso di assalto Minneapolis perché dei non meglio precisati “avvocati somali” avrebbero nascosto dei tunnel sotterranei pieni di droga e altre misteriose e terribili sostanze.

Si tratta dell’ennesima riedizione della bufala delle DUMB, Deep Undergound Military Bases, acronimo che significa sia “scemotto” che “Basi segrete militari sotterranee” che è alle basi del primo complotto ufficiale dei MAGA, l’ormai celebre teoria del Pizzagate.

Teoria rinforzata dai siti doppelganger: portali creati integralmente con l’intelligenza artificiale, pieni di contenuti a basso costo, con loghi che imitano testate legittime, che abbiamo imparato a conoscere negli anni della guerra ibrida.

ICE salva i bambini talpa dagli avvocati somali: il ritorno del complotto delle DUMB

La teoria del complotto DUMB è una delle più risalenti: secondo i MAGA, i Trumpiani duri e puri, i loro nemici nasconderebbero in tunnel nel sottosuolo milioni di bambini talpa da frollare per farli diventare droga (motivo per cui secondo la teoria al suo primo mandato Trump avrebbe “inventato il COVID”, per costringere i Dem a restare a casa mentre i suoi uomini esploravano i tunnel), nonché direttamente droga, e tali tunnel sarebbero sparsi in tutto il mondo, Ucraina compresa.

I DUMB, gli “scemotti” sarebbero la scusa universale per ogni invio massiccio di soldati e miliziani: semplicemente i cattivi hanno i tunnel, bisogna entrare nei tunnel.

Poco importa se uno dei presunti “avvocati somali”, categoria che sembra scelta a caso tirando freccette contro un muro sia in realtà un “immigrato Sudanese nel Maine” secondo lo stesso portale dell’ICE: l’oggetto è “castigare” persone come Amran Farah, di origine Somala e avvocata esperta nei temi dell’immigrazione, quindi anatema per chi vorrebbe risolvere ogni problema con la violenza.

Poco anche importa se la pagina da cui la notizia è tradotta contiene testi integralmente creati con AI riportati da un canale YouTube che in modo assai paraculo dichiara che “sono storie inventate che non riguardano personaggi reali” e che “sono create per sensibilizzare sui temi”.

Ovvero per diffondere fake news.

