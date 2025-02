Elon Musk annuncia esplosivi nel suo Neuralink, ma è satira vintage: il fact checking più breve di questa settimana riguarda una card liberamente tratta da The Onion, nota e amatissima rivista di satira affine per concetto al nostro Lercio.

Rivista, ricordiamo, latrice di mille sorprese e che un anno fa si produsse in un pezzo di satira tornato in auge con un Elon ormai lanciatissimo e pronto a spadroneggiare alla Casa Bianca col suo “DOGE”, triste gioco di parole tra il “Dogecoin”, primo dei “memecoin” e amatissima (da lui) criptovaluta e il Department Of Government Efficiency, ufficio creato apposta per consentire ad Elon Musk di mettere becco su assunzioni e contratti nella P.A. Americana.

Elon Musk annuncia esplosivi nel suo Neuralink, ma è satira vintage

The Onion è una amatissima rivista di satira, che tra i suoi successi annovera un piano per comprare tutti gli averi dell’emittente e podcast di Alex Jones InfoWars, dopo che lo stesso è stato spinto al fallimento per pagare risarcimenti miliardari alle vittime di Sandy Hook impedendogli un celere ritorno alle trasmissioni e usando la sua stessa creazione per deriderlo.

The Onion, sostanzialmente, non la manda a dire, e prima che Elon Musk diventasse l’uomo più potente e criticato dell’economia USA, era già in prima fila a sbeffeggiarlo esibendo la maggior criticità nei suoi seguaci.

Gente che segue Musk e il Tycoon per sconfiggere l’inclusività e il woke, paladini del notutto per cui non siamo mai stati nello spazio e le auto elettriche sono il male assoluto, ma pronti a riverire e onorare un uomo che promette chip nel cervello di tutti, auto elettriche e razzi per andare su Marte.

Perché la realtà a volte fa più ridere degli scherzi.

