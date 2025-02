La NASA ha rimosso le donne dal suo sito? Questa la domanda apparsa in un post Reddit ora rimosso in quanto relativo ad eventi troppo recenti. La palla è passata ora ai colleghi di Snopes e il resoconto è il seguente.

No, ci sono ancora pagine della NASA relative alle donne ma sì, termini come “equità”, “diversità”, “inclusione”, “accessibilità” (la triade “DEI” esecrata da Elon Musk come causa di ogni problema del genere umano…) e termini legati alle minoranze semplicemente non fanno più parte del linguaggio amministrativo.

La NASA ha rimosso le donne dal suo sito? No, ma la diversità è sotto attacco

Un report dei giornalisti indipendenti di 404 Media riporta infatti un ordere per la rimozione di tutti i termini citati, più i riferimenti alla leadership al femminile.

La NASA non ha risposto alle domande di Snopes al riguardo, e la geologa D.ssa Wendy Bohon ha lamentato la rimozione di un suo contenuto.

Altri contenuti al femminile sono però ancora presenti sul sito, ma sezioni relative ai codici di condotta riportano la rimozione del linguaggio inclusivo

Quindi abbiamo ancora i contenuti sulle donne nella NASA intatti tranne uno, ma Snopes ha certificato la rimozione di diversi punti di linguaggio inclusivo e traduzioni in lingua spagnola.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.