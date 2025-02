Oggi, non tutti sanno, dovrebbe essere iniziato uno “sciopero contro i supermercati”. Non tutti lo sanno perché, come quella volta in cui i novax volevano fermare il trasporto ferroviario italiano ottenendo risultati tragicomicamente risibili, l’iniziativa è così fallimentare da nascere come un grumo di fake news ostentate per eccitare il lettore ad azioni inutili.

Inutili e basate su una lunghissima serie su fake news e una fortissima dose di ipocrisia

Tutto quello che c’è di sbagliato nello “sciopero contro i supermercati”

Salvare i produttori italiani? Vogliamo ricordare che i noinsetti sono stati i primi ad affossare la produzione italiana con millanterie e autentiche calunnie, inventandosi presunti e immaginari insetti nei prodotti Mulino Bianco (prodotti secondo i boicottatori della domenica con “farina di api”) e nei prodotti Dolciando, marchio in-house di Eurospin che un account firmatosi “novax” dichiarò essere stati riempiti di rane e insetti da “Billy Gate” in persona.

Unite ad autentiche liste di proscrizione comprendenti i maggiori marchi italiani, possiamo essere sicuri che proprio i notutto che ora propongono questo boicottaggio sono stati fin’ora i peggiori nemici della produzione italiana.

Ovviamente, non ha senso che ora propongano di perpetuare un danno alle imprese italiane mascherandolo da aiuto. Se inventarsi complotti inesistenti che vogliono colpire (ma per fortuna non ci riescono) marchi ed esercizi commerciali italiani è il loro modo di aiutare, preghiamo i notutto di non farlo.

