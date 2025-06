Trumpiani annunciano l’arresto di Khaby Lame Tiktoker woke immigrato: ovviamente, bufala, ma la geopolitica dell’ultranazionalismo di estrema destra passa anche dalle fake news più assurde.

Come da un giovane influencer diciottenne, vicino a quello Steve Bannon vicinissiimo a Trump e posizioni ultranazionaliste, amico di famiglia del Tycoon, che una bella mattina, creduto da orde di xenofobi e “terrorizzati dal woke” pronti a crocifiggere lo straniero woke ha imbastito una storiella che perde pezzi ogni volta che la leggi.

Nella sua narrazione il giovane avrebbe personalmente parlato coi “Patrioti” (usando il linguaggio tipico della cospirazione di QAnon, la teoria del complotto per cui Trump disponga di una “legione di patrioti” organizzati pronti a sottomettere il mondo ai suoi voleri) per far arrestare “L’immigrato clandestino Woke di TikTok Senegalese”.

Le prove? L’invito a cercare sul sito di ICE (l’immigrazione USA) i dati di Lame. Che non fornisce. E anche inserendoli di propria conoscenza essi non sortiscono risultato alcuno.

Trumpiani annunciano l’arresto di “Khaby Lame Tiktoker woke immigrato”: ovviamente, bufala

Ci teniamo a ricordare che Khaby Lame è un cittadino Italiano dal 2022, quindi cercarlo come senegalese non ha il minimo senso logico e denuncia il basso livello della bufala e l’infimo livello di chi vi ha creduto.

Khaby Lame inoltre ha pubblicato nelle ultime tre ore su Instagram una storia in cui si reca in una fumetteria a comprare una raccolta di Vagabond di Takehiko Inoue, biografia romanzata di Miyamoto Musashi che oggettivamente, sarebbe difficile trovare in galera.

Il diciottenne Trumpiano rincara la dose dichiarando che le indagini dei suoi “amici patrioti” gli avrebbero rivelato che è un immigrato clandestino negli USA con permesso di soggiorno scaduto.

Quando anche i sassi sanno che è un italiano.

Infine, nonostante la presenza di screenshot evidentemente falsificate che mostrano il nostro Khaby Lame tra i “deportati senegalesi”, ICE non riporta alcun nominativo paragonabile.

Peralro il sito di ICE riporta la necessità di attendere 48 ore per l’aggiornamento dei dati, e un arresto per direttissima con aggiornamento in poche ore fa tracimare la fake news nella surreale farsa dell'”arresto lampo del tizio che aveva accusato Maurizio Mosca di aver comprato la Cocaina”, con arresto e processo “per direttissima” nel tempo di una telefonata.

Dati, tempi e prove non corrispondono: ma questa bufala consente di stanare lo xenofobo tra i vostri contatti che festeggerà lieto un arresto che non è mai avvenuto.

È pur sempre un vantaggio.

