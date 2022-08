Khaby Lame diventa cittadino Italiano, e l’orgoglio della Rete Italiana diventa, con orgoglio, Italiano orgoglioso di essere tale. Perdonateci il gioco di parole: ci sta.

Nativo di Dakar, trasferito in Italia quando aveva ancora un anno, ha studiato e lavoro nel Bel Paese al nostro fianco, in modo indefesso.

La Pandemia ha colpito lui come ha colpito molti, causando la sospensione del lavoro di molti e, nel suo caso, sfociando per il licenziamento.

Decisamente un brutto esito dal quale Khaby Lame ha deciso di riprendersi quasi per caso ed avventura: all’inizio come semplice passatempo, si è dedicato alla carriera da influencer e content creator. Quasi per caso, anticipando il DDL Concorrenza che ha riconosciuto la professione dell’intrattenitore digitale come pari all’intrattenitore televisivo.

L’oggetto primario della sua attività sono stati i “life hack”: i video spesso contorti e convoluti, a metà tra l’aperta fake news e la delirante complicazione delle cose semplici in cui attori e improvvisati giovanotti descrivono “scioccanti segreti” e insegnano come complicarsi la vita con la pretesa di semplificarla.

Solo con la mimica facciale di un moderno Charlot, Khaby Lame punteggiava la costruzione di mobili di rumenta e migliaia di euro di strumenti, gente pronta a risolvere problemi della vita di tutti giorni creandone altri venti, scalando così la vetta di TikTok.

Giurato a Cannes come partner di TikTok, attivo nel mondo della pubblicità e premiato per aver posto la sua fama al servizio di grandi cause sociali, ora Khaby Lame è un orgoglioso orgoglio di Italia di nome e di fatto.

Khaby Lame diventa cittadino Italiano: “Non sono parole al vento”

Khaby Lame, all’anagrafe Khabane Serigne Lame ha potuto quindi prestare il suo giuramento, e commentarlo non già con la mimica, ma con sentite parole

“Sono molto orgoglioso. Mi sentivo famoso anche prima di oggi perché sono cresciuto qui. Sento però una grande responsabilità per il giuramento che ho pronunciato, non sono parole al vento”

Dopo aver ottenuto la cittadinanza alla presenza degli assessori di Chivasso Chiara Casalino e Fabrizio Debernardi, il presidente del consiglio comunale Alfonso Perfetto e il consigliere comunale Domenico Barengo.

Una persona pulita, un volto pulito che il 24 Giugno aveva ricevuto un piccolo spoiler: un’anticipazione dal sottosegretario Sibilia per tenersi pronto alla giornata di oggi.

Una giornata felice.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.