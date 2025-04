Spiacente, nessuno vi dà delle bici elettriche in regalo se commentate “grazie”

Ci segnalano i nostri contatti una pagina che promette bici elettriche in regalo se commentate “grazie”. Si tratta, ovviamente, di un caso di phishing, una finta pagina di regalie creata come mezzo ingenuo ma funzionante per potenziare il “reach”, la portata di una pagina.

Ne abbiamo parlato in generale in un articolo al riguardo: mentre alcune pagine preferiscono postare contenuti infiammatori ed offensivi, divisivi e inclini a suscitare rabbia e risposte di pancia per ottenere commenti e condivisioni, alcune vanno sul sicuro promettendo regalie.

La pagina “italiana” delle Bici Elettriche gratis esite dal 15 Aprile, ma altre pagine in diverse lingue aprono e chiudono ormai da anni. Lo scopo primario è appunto farcire la pagina di commenti e interazioni per poi rivenderla quando sarà inciccita.

Sia le foto che i commenti sono artefatti: le prime foto stock prese da Internet e riciclate per tutte le pagine parenti, i secondi generati da account “bot” che millantano la ricezione del ricco dono per invogliare altri utenti reali ad interagire.

Lo scopo secondario è sollecitare iscrizioni a pagine per “ritirare il regalo”, che, come abbiamo visto giusto oggi richiedono indicare conti corrente o altri estremi per “pagare la spedizione” ma che verranno quindi conferiti a sconosciuti.

In ogni caso sarebbe meglio evitare.

