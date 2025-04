Ci segnalano i nostri contatti un “Concorso Barilla con cui paghi solo le spese di spedizione” per ottenere diversi premi. Purtroppo, nello spiegarvi di cosa si tratta ci toccherà ripeterci molto e ricordare i vari casi di phishing affrontati assieme.

Ovvero quel genere di inganno basato sul fingersi un soggetto noto e del quale ci si fida per ottenere dati sensibili e altro.

Spiacente, non esiste un “Concorso Barilla con cui paghi solo le spese di spedizione”

Anche in questo caso il presunto quiz (peraltro con vistosi errori di grammatica) è uno specchietto, un inganno per darvi l’illusione di aver meritato il premio: non si vince niente comunque.

Si perviene, a prescindere dalle risposte date, ad una pagina dove si invita a fornire i vostri dati ed un contro corrente (o altro mezzo di pagamento) per saldare il modico costo delle spese di spedizione.

Nella migliore delle ipotesi non avrete mai il desiderato pacco dono, ma sollo addebiti senza alcuna contropartita o iscrizione a servizi in abbonamento non richiesti. Nella peggiore ora uno sconosciuto ha tutti i vostri dati, che userà per ripetere l’ingannno verso altre altre persone e per attingere liberamente al conto corrente che voi stessi gli avrete fornito.

Vi resta una sola cosa da fare se ci siete cascati: bloccare il conto corrente ed eventuali dati di carta forniti e denunciare la cosa alle autorità. Altresì cambierete le password degli account di posta coinvolti.

In futuro, sappiate che se mai Barilla dovesse lanciare iniziative promozionali, lo farebbe mediante il suo portale e i social ivi indicati, non per mezzo di messaggi sponsorizzati estemporanei.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.