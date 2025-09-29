Ci segnalano i nostri contatti un video di brogli elettorali in Italia per le elezioni Moldave postato da due account X, di cui una “spunta Blu” ed uno che accusa i fact checkers di mentire che dovrebbe dimostrare una cospirazione per favorire la vittoria delle formazioni Pro-UE in Moldavia

Si tratta di un falso, un video modificato ad arte per propagare la propaganda filorussa di un “Big Steal” all’amatriciana, una sorta di cospirazione per rubare i voti dei filorussi.

Questo video di brogli elettorali in Italia per le elezioni Moldave è un falso

Come nel caso del “Big Steal”, la teoria del complotto nata dopo le elezioni di Biden nel 2021 e tra le origini dell’insurrezione al Campidoglio secondo cui Trump avrebbe legittimamente vinto le elezioni ma le “Elite Mondialiste” che governano segretamente il mondo avrebbero falsificato il risultato, la propaganda Russa insiste che il voto Moldavo sia stato plagiato dalle nazioni dalle quali era consentito il voto all’estero.

Esibendo come prova un filmato “girato a Parma” dove i Moldavi accorsi a votare sarebbero stati accolti da urne elettorali già ricolme di voti per l’Europa, segnalando come le nazionie Europee avrebbero ricevuto ordine di falsificare il voto.

Ma il video è un video di cinque anni fa pubblicato su Facebook, e ripubblicato otto mesi fa nonostante il primo video sia stato rimosso (ma ve ne è traccia nella cache) che mostra delle elezioni a Baku, in Azerbaijan.

Possiamo escludere che Parma nel frattempo si sia spostata nel tempo e nello spazio, risucchiata in un buco nero che l’abbia spedita nell’Azerbaijan del 2020: la spiegazione più razionale è che nei soliti canali Telegram origine dei “siti doppelganger” il solito mistificatore abbia scaricato il video Azero, cancellato la sovraimpressione con le date (con l’Intelligenza Artificiale è possibile farlo agevolmente anche da chi non ha competenze specifiche) e aggiunto date e località di città europee, in questo caso Parma.

Si tratta comunque di una mistificazione, che sovente si poggia anche sul fatto che su X essere una “Spunta Blu” ha da tempo smesso di certificare la presenza di un fact checking preventivo.

