Ci segnalano i nostri contatti un video dove si vede una donna di colore che dichiara che “gli immigrati che vengono in Italia per l’Assegno Unico”, mentre scorrono scene di famiglie di colore.

Scene che presentano tutti i tratti tipici delle AI (sfondi sfocati, carnagioni che sembrano color plastica, bambini dal numero variabile di dita) perché sono scene create con AI.

Questo video degli immigrati che vengono in Italia per l’Assegno Unico è creato con AI

In questo caso non c’è neppure bisogno di consultare SightEngine, è lo stesso account che ha diffuso la presunta intervista a presentarsi con le seguenti parole

Fatti veri che sembrano film + fail che ti fanno morire dal ridere &

Tutto creato con Al (Sora)- 100%

originale Zero roba riciclata. Benvenuti nel futuro Boomer

In realtà a vedere bene il contenuto non è né “video che fanno ridere” e neppure i “fail”, inglesismo per raffigurare quelle che un tempo chiamavamo le “papere di Paperissima“, gaffes ed errori ripresi dall’occhio della telecamera (o in questo caso creati dall’AI), ma un autentico caso di ragebait, contenuto spesso avente ad oggetto personaggi invisi alla parte più rissosa e violenta del “Popolo della Rete” (sostanzialmente, video che se la prendono con politici e minoranze) congegnati allo scopo di creare commenti e condivisioni rancorose e pieni di livore.

Ovviamente, anche il logo del TG5 e il presunto giornalista “Giuseppe Giunta” sono del tutto posticci: è facile verificare come non esista alcun giornalista Giuseppe Giunta, creato solo per dare personaggi alla storiella ragebait.

Altri video presentati dall’account prevedono la struttura del “Fotoromanzo Social”, alternando quindi personaggi positivi e sinceri che ottengono contenuti di lodi e affetto a personaggi virali esposti ad odio e gogne social.

Il fatto che nessuno di loro esista davvero ci ricorda i problemi creati dalla diffusione delle AI generative.

