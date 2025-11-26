Il video della “Risorsa che spacca una bottiglia in faccia ad un controllore” è ragebait creato con AI

Ci segnalano i nostri contatti un video su TikTok che mostra una “Risorsa che spacca una bottiglia in faccia ad un controllore” . Il riferimento è ovviamente alla tipologia di bufale basate sulle “risorse boldriniane”, un termine usato da profili di estrema destra per descrivere in modo razzista e denigratorio gli stranieri, in particolar modo quelli di colore.

Il modo di dire xenofobo deriva infatti dalla presa in giro di una affermazione del politico italiano e al tempo Presidente del Consiglio Laura Boldrini stigmatizzata prima dalla destra parlamentare e poi con ferocia dalla destra extraparlamentare e associata ad ogni meme a base di immigrati che compiono azioni reprensibili.

Anche, come in questo caso, a quelli che contengono video creati con AI.

In questo caso abbiamo un video in cui una “risorsa” viene invitata da un controllore (che curiosamente ha un viso vagamente simile a quello del presidente russo Vladimir Putin…) a mostrare il biglietto ed in un gesto di rabbia gli spacca una bottiglia di birra in faccia.

Anche senza ricorrere all’analisi di Sightengine, la scena ha degli elementi bizzarri: la “risorsa” impugna la birra con la la mano sinistra, ma durante il lancio egli duplica la bottiglia come se fosse una specie di numero di magia o trucco ninja e lancia la bottiglia duplicata sul volto del controllore (volto che muta fattezze dopo l’impatto).

Bottiglia duplicata che peraltro dopo l’impatto scompare nel nulla, lasciando la risorsa/immigrato/ninja/mago pronto a ripetere la magia nuovamente moltiplicando la bottiglia ancora nella sua mano.

La chiave del mistero è evidente: il video è generato con AI, parte della salva di bufale rese possibile dai progressi nelle AI generative, anche quelle rese pubbliche che hanno esponenzialmente moltiplicato il numero di produttori di video fake rendendo possibile la generazione massiccia con minimo impegno.

L’account che ha pubblicato per primo questo video ha infatti una intera galleria di video AI creati secondo la struttura “ragebait”.

Si tratta di video tutti artificiali che presentano un soggetto moralmente reprensibile agli occhi di uno spettatore iperconservatore che compie azioni moralmente deprecabili agli occhi degli stessi, tutti selezionati tra gli oggetti di odio del pubblico di riferimento per suscitare commenti livorosi e rancorosi.

Tra i video compare infatti l’ennesima variante del video del “guidatore di auto elettrica col generatore Diesel a rimorchio” (con tanto di assurdo comignolo al posto della marmitta…), un video creato con la stessa AI generativa degli altri con una “donna di colore che ammette di ricevere soldi degli italiani“, una coppia stereotipicamente omosessuale che dichiara orgogliosa che il loro figlio neonato non si identifica nel sesso biologico, una “femminista coi capelli tinti che non vuole fare lavori umili“, un muezzin che vuole “l’Islam prima religione di Italia”, una vecchina italiana che urla perché “le fanno pagare le uova cinque euro” e tutta una serie di personaggi assurdamente stereotipati per renderli oggetto di odio, con commenti che incitano all’odio verso gli stessi.

Il gioco è palese: i Social Network promuovono i commenti a prescindere dalla qualità degli stessi in base alle interazioni ricevute, e i contenuti ragebait attirano sia commenti che condivisioni.

Per l’algoritmo non è importante il come ma il numero: cento “Condivido perché sono indinniato e pieno di rabbiah!!1111!” valgono più di dieci contenuti ragionati e valutati.

