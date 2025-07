Questo cartello non è una “novità in Europa” e non è un divieto di guidare da soli

Ci segnalano i nostri contatti un articolo un po’ datato di un portale che ben conosciamo che mostra al mondo “un nuovo tipo di cartello” che “stanno mettendo su tutte le strade europee” con cui ” con apposito cartello, il numero ‘minimo’ di persone che debbono trovarsi dentro una vettura che stia circolando su ‘quel’ particolare tipo di strada.”

Tanta (voluta) confusione e disinformazione per inseguire la chimera del SEO Stuffing, inserire tante parole virali per suscitare attenzione. Se poi l’articolo fosse (volutamente) confuso, impreciso e poco chiaro meglio.

Il lettore dovrà cliccare più volte e condividere.

Il cartello indica i tratti stradali riservati a veicoli ad alto tasso di occupazione.

Si tratta di autobus, tassì, NCR o carpooling, insomma, mezzi destinati al trasporto di più persone, che nelle tratte ad alto tasso di occupazione semplicemente vengono riservati nelle ore di punta o hanno esenzioni di pedaggio per i mezzi di trasporto con più persone.

I percorsi ad alto tasso di occupazione sono comuni negli USA, in Europa è possibile trovarli sulla Gallaird / Thànex tra Francia e Svizzera, ad Amsterdam nei Paesi Bassi, a Bristol e Leeds nel Regno Unito, a Linz in Austria, a Trondheim in Norvegia e a Madrid in Spagna.

A Madrid le corsie VAO sono dedicate ai veicoli a basse emissioni (C e B) ove indicati, ai veicoli di soccorso, ai veicoli a base emissioni di tipo blu (Ibridi, elettrici, mild hybrid), veicoli della polizia, veicoli col talloncino disabili, motociclette, ma soprattutto tassì, autobus, carpooling e veicoli con più paasseggeri.

Si parla quindi di tratti ben localizzati e dal chiaro significato.

