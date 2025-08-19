Ci segnalano i nostri contatti un articolo che descrive una “tassa all’ingresso Conad”, con tanto di logo dell’esercente. Si tratta, ovviamete, di una clickbait, praticamente classificabile come bufala.

Non esiste infatti alcuna “tassa all’ingresso Conad”, né mai esisterà.

Si tratta della solita ragebait proveniente dallo stesso circuito di altre simili iniziative

Non esiste alcuna “tassa all’ingresso Conad”

La struttura è la stessa che abbiamo visto in altri articoli simili: un lunghissimo muro di testo simula un articolo di elevata qualità degno di essere condiviso e pubblicato su Google News, ma il finale rivela che siamo di fronte ad una clickbait assolutamente distorta.

La “tassa Conad” viene rivelata essere una libera interpretazione del dibattito sulla Sugar Tax, proposta ormai risalente nel tempo che si basa sull’inserire una tassa su cibi e bevande zuccherate con lo scopo di promuovere stili di vita più sani, e che impatta sul c.d. paradosso obesità/povertà, il fenomeno per cui chi ha limitate capacità economiche si orienterà verso alimenti più economici ma meno salubri.

Ad esempio se il ricco può permettersi “la colazione al bar”, il povero con lo stesso prezzo di una singola colazione comprerà una scatola di merendine zuccherate in offerta, vivendo di buono sconto in buono sconto, di offerta alla tavola calda in offerta, scegliendo non in base alle esigenze nutrizionali, ma in base a quanto puoi ottenere con la minima spesa possibile, alternando abbuffate quando può alla fame quando non può.

È uno dei motivi, oltre ovviamente esigenze di calcolo economico, che tiene il dibattito sospeso: ma in ogni caso non esiste una tassa Conad.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

