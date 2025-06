Non esiste alcun coprifuoco di Agosto voluto dalla Meloni

Ci segnalano i nostri contatti un articolo che parla del “coprifuoco di Agosto voluto dalla Meloni” e di un “divieto di circolazione assoluto” Si tratta ovviamente della solita fake news del solito circuito basato su notizie clickbait che titilla l’attenzione inventando dal nulla balzelli giustificati in coda all’articolo.

Ovviamente non esiste alcun “coprifuoco di Agosto voluto dalla Meloni”, e l’obiettivo è stuzzicare il lettore con fantasmi pandemici.

Non esiste alcun coprifuoco di Agosto voluto dalla Meloni

Si tratta del solito caso di SEO Stuffing: parole chiave cliccabili e viralizzabili gettate a caso in un testo di forte prolissità, volutamente allungato in modo da sembrare un contenuto premium di pregio e degno di essere viralizzato.

Non è la prima volta che lo stesso circuito tira fuori il coprifuoco pandemico cercando di costruirvi una notizia virale, collegandolo al Codice della Strada, altro tema caldo sia per le recenti riforme che per il clima vacanziero che spinge molti automobilisti all’esodo.

Vi spoileriamo anticlimaticamente il finale dell’articolo: il presunto “coprifuoco voluto dalla Meloni” si rivela essere il calendario per la circolazione dei mezzi pesanti, col nome della Premier e il concetto di lockdown buttati nel mezzo solo per fare clickbait.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.