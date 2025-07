Non è vero che Meta AI potrà accedere legalmente a tutti i messaggi delle chat di gruppo e i numeri di telefono

Non è vero che Meta AI potrà accedere legalmente a tutti i messaggi delle chat di gruppo e i numeri di telefono: questo è il fact checking più breve di ogni tempo. L’incubo AI sembra aver affiancato e pareggiato i vari “non autorizzo” e “nego il consenso” pubblicati sui social, e preso il posto del leggendario “hacker Brambilla”

Ma la verità è che non esistono impostazioni che, se assenti, consentono alle IA di leggere i messaggi e accedere ai dati sul cellulare.

Meta AI può fare molte cose: riassumere messaggi già presenti e indicati alla stessa, agire da “pre-moderatore intelligente” aiutando i moderatori a bloccare atteggiamenti scorretti e fornire informazioni.

Quello che Meta AI non potrà mai fare è “accedere legalmente a tutti i messaggi delle chat di gruppo e i numeri di telefono”.

Come ricordano le istuzioni fornite

Solo i messaggi che menzionano @Meta AI o che le persone scelgono di condividere con Meta AI possono essere letti da Meta. Meta non può leggere gli altri messaggi nelle chat personali.

Come sempre, le tue chiamate e i tuoi messaggi personali sono protetti dalla crittografia end-to-end, il che significa che nessuno al di fuori della chat, nemmeno WhatsApp o Meta, può leggerne, ascoltarne o condividerne il contenuto.

Ovviamente, non esiste alcuna impostazione segreta per “rubare i dati personali” perché Meta AI, semplice “partecipante virtuale alle discussioni” non ha facoltà eccedenti l’invito.

E non esiste per buona ragione: sarebbe come tornare indietro alla bufala di “Hacker Brambilla” leggendario personaggio che da un singolo messaggio poteva avere accesso a tutti i tuoi profili social e i dati del tuo computer.

MetaAI ha le stesse possibilità di “carpire tutti i vostri dati” di ogni altro utente in una chat di gruppo: praticamente nessuna.

