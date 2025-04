“Non concedo a Meta AI il permesso di utilizzare i miei dati personali”: recita un messaggio virale apparso sui profili di molti con un testo che molti riconosceranno, attribuito a “gli avvocati” o un “amico avvocato”.

Se tale amico esistesse, bisognerebbe seriamente fargli un cortese discorso sulla inutilità di tale messaggio, ma sappiamo che egli non esiste.

Andiamo con ordine.

“Non concedo a Meta il permesso di utilizzare i miei dati personali”: lo dice chi?

Il messaggio copincollato, e che chiede di essere copiato su ogni profilo come un virus post-moderno, recita:

Addio Meta AI. Tenga presente che un avvocato ci ha consigliato di mettere questo, altrimenti potrebbe avere conseguenze legali. Poiché Meta è ora un ente pubblico, tutti i membri devono pubblicare una dichiarazione simile. Se non pubblichi almeno una volta, presumerai che non ti importi che usino le tue informazioni e le tue foto. Non concedo a Meta o a nessun altro il permesso di utilizzare i miei dati personali, informazioni del profilo o foto. Copiato e incollato.

Si tratta sostanzialmente della vecchia fake news di “Non autorizzo Facebook” aggiornata ai tempi di Meta AI.

Esiste un solo modo per agire sulle preferenze di privacy del vostro account: agire sulle preferenze privacy del vostro account, compilando un apposito modulo per segnalare la vostra opposizione all’uso dei dati come training delle AI.

Il che comporta che un messaggio pubblico copincollato serve solo a rendervi assai ridicoli e non comporta alcun obbligo in capo a Meta.

In ogni caso, se non volete che Meta abbia accesso ai vostri contenuti, semplicemente non pubblicateli. Se volete che solo una parte degli utenti li vedano, usate le funzioni relative alla privacy, se volete evitare che i vostri contenuti siano usati per il miglioramento dell’IA di Meta, compilate l’apposito formulario.

E questo è quanto.

