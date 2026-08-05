Ci segnalano i nostri contatti un video che dovrebbe mostrare le strade di Ceuta sporcate dai migranti, parte dell’ormai sempre più fiorente filone di fake news che vede i migranti arrivati nell’exclave di Ceuta come vandali “sporchi e cattivi” pronti a portare devastazione e distruzione se non “remigrati”
Si tratta ancora una volta di un falso, e dello stesso filone dei precedenti: laddove nella precedente fake news si fecero passare ultras del Paris Saint-Germain per immigrati, questa volta il video ritrae la pulizia dopo i festeggiamenti di San Firmino a Pamplona
No, questo video non mostra le strade di Ceuta sporcate dai migranti
Le date corrispondono: dal 6 al 14 luglio a Pamplona si festeggia il santo patrono, San Firmino, nei festeggiamenti noti per la famosa “Corsa dei Tori di Pamplona, o Encierro“, nella quale un gruppo di tori e buoi ammaestrati viene lasciato libero di correre tra la folla per un tragitto di 850 metri mentre la gente cerca di correvi vicino, avvicinandosi quel tanto che basta per sfidarli ma cercando di evitare le cornate.
Ovviamente, dopo giorni di festeggiamenti resta sporcizia per le strade, e per questo il Comune di Pamplona l’11 Luglio (prima quindi dei fatti di Ceuta) pubblicò un video ringraziando “i netturbini di Pamplona […] senza i quali la festa non potrebbe continuare”
Non si tratta quindi dell'”opera di migranti”, ma di turisti e cittadini di Pamplona durante i festeggiamenti.