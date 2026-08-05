I presunti “migranti vandali di Ceuta” sono tifosi francesi

Ci segnalano i nostri contatti un post X che dovrebbe contenere immagini dei migranti di Ceuta che vandalizzano una strada, con una didascalia che ripete la retorica secondo cui i “migranti in cerca di una vita migliore” sarebbero solo vandali e criminali.

Si tratta di una bufala creata ad arte con un video del tutto decontesualizzato.

I presunti “migranti vandali di Ceuta” sono tifosi francesi

Non è il primo contenuto virale creato a partire dai recenti fatti di Ceuta, enclave Spagnola in Marocco oggetto di un pesante influsso migratorio che ha avuto enormi effetti sia nella cronaca che nella geopolitica mondiale, condiviso sui social per creare facile indignazione e viralità.

In realtà il video ha una sua data ed un suo luogo precisi: Tolosa, dopo la vittoria nella finale di Champions League del Paris Saint-Germain contro l’Arsenal a fine Maggio 2026.

Come purtroppo sovente accade in simili occasioni gli ultras del PSG hanno dimostrato infatti poco spirito sportivo, dedicandosi ad atti di esultazione vandalica protrattasi fino all’una e mezza di notte, ovvero fino al momento in cui le autorità hanno provveduto ad arrestare diciotto tifosi esagitati.

In tutta la Francia, 416 ultras del PSG furono arrestati in simili circostanze. E, ovviamente, nessuno di loro poteva essere (anche solo per ragioni spaziotemporali) un “migrante di Ceuta”