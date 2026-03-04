Ci segnalano i nostri contatti un video che dovrebbe mostrare l’ambasciata americana a Riadh distrutta dai droni militari. Secondo la didascalia contenuta nel video infatti “Secondo quanto riferito, due droni da combattimento avrebbero colpito l’edificio. Donald Trump ha già reagito all’incidente, promettendo all’Iran un potente contrattacco.”

Ovviamente non sappiamo esattamente chi ha riferito la cosa perché si tratta di una fake news.

No, questo video non mostra l’ambasciata americana a Riadh distrutta dai droni militari

Il video in originale è stato pubblicato per la prima volta su un social il sei febbraio del 2026, quindi un mese prima dell’attacco, da un account con vari contenuti da Riadh, perlopiù con vedute cittadine e automobilistiche.

La segnalatica stradale, per quanto poco leggibile, è compatibile con la capitale dell’Arabia Saudita, ma non riguarda il bombardamento dell’ambasciata americana, quantomeno per questioni temporali.

Si tratta di un ricco filone che abbiamo visto in questi giorni dove scene costruite con la AI o estrapolate dal loro legittimo contesto vengono reimpacchettate con collegamenti alla “nuova cosa del momento”.

