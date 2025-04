No, non sono cominciate le pubblicità dell’esercito in Germania per cominciare la guerra

Ci segnalano i nostri contatti una serie di condivisioni apparse su canali Telegram, ma anche social di vario tipo e il portale americano Bitchute.

Secondo tale narrativa l’esercito tedesco avrebbe iniziato una massiccia campagna di reclutamento e mobilitazione con messaggi pubblicitari ovunque, legata alla proposta di “Esercito Europeo” già oggetto delle attenzioni dei Siti Doppelganger.

Perché di questo si tratta: di una campagna doppelganger adattata e tracimata sui social mediante il passaggio di stampa “amica”, secondo il sistema che abbiamo imparato a conoscere.

Ci siamo imbattuti in Bitchute quando ci è stata segnalata la notizia, rilevatasi una fake news, di una donna di 29 anni che denunciava di aver subito diversi “infarti a causa del vaccino COVID” e un falso video di un “Soldato Ucraino che prende in giro il cibo mandato dagli Europei”.

Si tratta infatti di un portale noto per i suoi contenuti legati al mondo del complottismo di estrema destra e, recentemente, al Putinismo ontro gli “Ukroidi” (NdT: parola offensiva usata nei portali di orientamento politico estremo per offendere gli Ucraini, spesso ripetitore della campagna doppelganger e antivaxx, e che in questo caso fa filotto ribattezzando il suo articolo “In Europa vi vacciniamo per farvi morire in guerra”, radunando sotto un’unica bandiera il demografico novaxx e il demografico degli apologeti del Putinismo, scenario già visto altrove nella propaganda Doppelganger.

In realtà poster di reclutamento per l’esercito tedesco sono sempre esistiti nelle città, esattamente come da noi, e il problema di raggiungere i giovani per proporre loro una carriera militare era noto da tempi non sospetti, con un articolo di Reuters del 2018 che lamentava la questione.

Secondo un antico adagio, nel momento in cui scopri di star diventando genitore improvvisamente vedi carrozzine ad ogni angolo di strada.

Nel momento in cui abbracci la propaganda Doppelganger, vedi poster di reclutamento ovunque.

