Ci segnalano i nostri contatti il presunto video di un “soldato ucraino che prende in giro il cibo europeo”. Video assistito da una improbabile musichetta da taverna

E che ovviamente non parla di cibo europeo e di aiuti inviati dalla NATO.

Il falso video del Soldato Ucraino che prende in giro il cibo europeo

Il video originale appare infatti su BitChute, un portale noto per i suoi contenuti legati al mondo del complottismo di estrema destra e, recentemente, al Putinismo militante col titolo “Ukroide (NdT: parola offensiva usata nei portali di orientamento politico estremo per offendere gli Ucraini) si ingozza di torta in un supermercato abbandonato”

Ovviamente senza alcuna indicazione del dove e del quando: c’è un soldato che non si sa da dove provenga, in un negozio ignoto ovviamente semidistrutto che raccoglie un pezzo di torta e lo mangia. Fine.

Il tutto con la sovraimpressione dei soliti canali di “fonti russe”, quelli che come abbiamo visto si nutrono dell’immagine dell’“Ucraino come nazista naturale” cui rovesciare odio razziale.

Come accade sovente nel mondo delle “informazioni non meglio verificate”, di passaggio in passaggio sono stati aggiunti dettagli.

L’ultimo è la trasmutazione della torta abbandonata in “cibo europeo”, dato, ovviamente, del tutto falso.

Conclusione

Il falso video del Soldato Ucraino veicola un contenuto falso e sviato, ottenuto attribuendo una falsa didascalia ad un video apparso su un portale dedito al contenuto di “controinformazione” di estrema destra ed ultimamente filo-Putin.

