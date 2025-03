No, non è vero che la Gendarmeria Rumena è piena di stranieri che parlano solo francese e inglese

Ci segnalano i nostri contatti un post social e un video TikTok secondo cui la Gendarmeria Rumena è piena di stranieri che parlano solo francese e inglese. Si tratta ovviamente di una fake news, e il riferimento alla Francia, sia pur (non troppo sottilmente) insinuato tradisce la provenienza dalla “rete Doppelganger”, l’insieme di account che imitano media occidentali fornendo notizie propagandistiche da diffondere sui social.

Come si può leggere da alcuni commenti di risposta, la fake news cerca di confondere la Gendarmeria Rumena con Eugendfor e la proposta di un “esercito comune Europeo” insinuando che lo stesso faccia parte di un progetto per cancellare gli eserciti e le forze di polizia nazionali sostituendole con eserciti Europei per “punire il dissenso”

Partiamo dal corpo focale della notizia: per entrare nella Gendarmeria Rumena è necessario un test attitudinale e psicofisico che comprende avere la cittadinanza rumena e il domicilio in Romania e conoscere la lingua rumena, scritta e parlata oltre ad una serie di requiti ritenuti altrettanto essenziali come la maggiore età, condotta incensurata e onorabile, titoli di studio adeguati al grado che si persegue che vanno dalla maturità in su e l’assenza di tatuaggi in parti visibili del corpo.

È quindi tecnicamente impossibile avere Gendarmi che parlano solo francese, e quindi è impossibile che i cittadini Rumeni se ne lamentino.

Si tratta evidentemente dell’ennesima bufala dei “dopppelganger”, testate che diffondono teorie antioccidentali e anti-Europee falsamente attribuite a testate e personalità occidentali, con un’immagine coerente con la politica interna e spacciate per “notizie europee”.

Questa fake news resuscita inoltre la teoria, già affrontata da noi, di Eugendfor come “un corpo di polizia europeo che sostituisce la polizia nazionale”. Abbiamo visto infatti nel 2018 una campagna, sempre di provenienza Doppelganger, verso l’Eugendfor descritta come “un corpo militare con la licenza di torturare” e “di robot senza emozioni con la licenza di uccidere”.

In realtà si tratta di un coordinamento un coordinamento tra le gendarmerie nazionali di sette paesi dell’Unione Europea (Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna al principio, ai quali si sono aggiunte la Romania nel 2008 e la Polonia nel 2011 in grado di partecipare alle missioni dell’UE, dell’ONU, della NATO, dell’OSCE, alle quali i Ministri degli stati aderenti scelgono di aderire.

L’arma dei Carabinieri ha già affrontato simili fake news con un comunicato.

Conclusione

È del tutto falsa la notizia che vede la Gendarmeria Rumena piena di stranieri che parlano solo francese e inglese. Essa si incunea nella campagna di bufale “doppelganger” contro l’instaurazione di un esercito comune europeo, resuscitando il filone di fake news vintage che vede Eugendfor una forza di polizia di francesi ed anglofoni pronta a sostituire le polizie per creare in un Europa uno stato di polizia mediante torture e crudelt

