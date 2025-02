No, non è vero che Elon Musk ha scoperto una truffa previdenziale: ha scoperto di non conoscere il COBOL

Elon Musk ha scoperto una truffa previdenziale: questo almeno sarebbe uno dei grandi successi del DOGE, il nuovo “dipartimento antisprechi” datogli da Donald Trump in persona e creato secondo i malpensanti apposta per dargli uno spreco.

In realtà Elon Musk ha scoperto che neppure lui, secondo chi lo segue un gran genio dei computer, né i suoi consulenti sanno come funziona COBOL, uno dei principali linguaggi di programmazione del tutto made in USA.

Il che, peraltro, implica che il paladino del Made in USA Trump e il “moderno Nikola Tesla” Musk non abbiano idea di cosa componga l’orgoglio tecnologico della nazione.

Ma andiamo con ordine.

Nel corso di una assai pittoresca conferenza Elon Musk rigonfio di orgoglio, armato del suo cappellino di ordinanza e osservato da Trump, ha dichiarato di aver scoperto negli archivi della Previdenza Sociale Americana anziani di 150 anni che dovrebbero essere “morti o famosi”, dichiarandosi pronto a combattere truffe previdenziali, sprechi e anomalie da combattere col “buon senso”.

Il buonsenso imporrebbe però di studiare come funzionano gli archivi.

Archivi basati su COBOL, linguaggio di programmazione tutt’ora usato da banche e amministrazioni, progettato nel 1959 e varato nel 1961, grazie a un gruppo di lavoro composto da elementi dell’industria statunitense e da alcune agenzie governative USA, sotto l’egida dello sviluppo e della programmazione del Contrammiraglio Grace Hopper, storico orgoglio della nazione.

COBOL è ovviamente stato aggiornato negli anni e nello standard (anche questa cosa che Elon Musk dimostra di non conoscere, lamentandosi che “COBOL è lo stesso da prima di MS-DOS 1.0), ma alcune componenti e alcune peculiarità sono rimaste inalterate dagli anni ’60 ad oggi.

Tra questi bizzarri quirk ve ne è uno affine per natura al millennium bug: quando in COBOL una data manca, la data “segnaposto” usata è il 1875.

Il motivo è assai semplice: nel 1961 si ritenne che il 1875 era una data abbastanza distante nel tempo per non creare problemi e abbastanza “egregia” da essere notata e, all’occorrenza, corretta. La scelta non fu peraltro arbitraria: la “data il più distante possibile” fu prelevata dall’anno della Convenzione del Metro e della fondazione della Conferenza generale dei pesi e delle misure, in sigla CGPM), l’associazione internazionale che si occupa dell’omogenità del Sistema Internazionale di Misura.

Ci sono quindi inevitabilmente una serie di fascicoli che hanno dei dati mancanti: ogni buon archivista di questo mondo sa che un archivio completo al 100% non esisterà. Alcuni dati non vengono trascritti, altri vengono persi, altri digitalizzati quando è ormai troppo tardi e un documento stampato su carta termica o con inchiostri sbiaditi è ormai diventato poco più di un foglio bianco in un fascicolo.

Inoltre se Elon Musk si fosse peritato quantomeno di verificare con altri ufficiali, avrebbe scoperto che la Previdenza USA dal 2022 cancella automaticamente ogni privilegio previdenziale per ogni utente di età superiore ai 115 censito (o di età ignota), proprio per evitare errori e computando il fatto che un utente di 115 sia un caso così assurdamente raro che se mai dovesse accadere nella storia, si farebbe vivo a confermare la sua esistenza in vita.

Sembra quindi una triste barzelletta che nell’America delle miglia al posto del chilometro e del gallone al posto del litro l'”uomo più geniale di America” non riconosca la data di fondazione della CGPM, e ancora più egregio che chi dovrebbe difendere il Made in USA non sia in grado di riconoscere una delle creazioni Americane più utili e usate nel mondo come COBOL.

Ma così è.

Conclusione

Contrariamente a quanto affermato, non è vero che Elon Musk ha scoperto una truffa previdenziale o quantomeno anziani di 150 registrati in previdenza. Si è dimenticato che i sistemi basati su COBOL usano il 1875, data di fondazione della CGPM, come data segnaposto.

Si tratta di un errore affine a quanto abbiamo visto in Italia, quando la “data segnaposto” del primo gennaio è stata erronemente indicata come elemento di sospetto verso i migranti sbarcati dalla nave Diciotti.

Ciliegina sulla torta, Elon Musk dichiara che COBOL è lo stesso “da prima di DOS 1.0”, ma la prima release pubblica di PC-DOS è stata la 1.10, equivalente di MS-DOS 1.24 e COBOL è stato aggiornato negli anni.

