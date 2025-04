No, non è stato abbattuto il limite di velocità in autostrada “a dismisura” da questa notte

Ci segnalano un articolo secondo cui è stato abbattuto il limite di velocità in autostrada “a dismisura”, è caduto il limite storico e da questa notte “cambia tutto, si può correre molto di più, ed è proprio la legge ad ammetterlo rendendolo possibile.”

Abbiamo già visto un simile articolo, chiamato “Puoi scannare a 150 km in autostrada”, e questo articolo ne riprende forme e contenuti con lo stesso tipo di clickbait.

Si tratta del solito caso di “SEO Stuffing”, una bufala introdotta in un articolo, sostenuta con un lunghissimo muro di testo pieno di parole chiave viralizzabili e giustificata, malamente, da una chiusa che c’entra solo tangenzialmente col titolo.

Ovviamente nessuno ha deciso di abolire i limiti di velocità da questa notte, ma si fa riferimento, assai distorto, alla sperimentazione su un tratto dell’autostrada AP-7 in Spagna, nei pressi di Barcellona di un sistema di intelligenza artificiale con cartellonistica smart.

Nel corso della sperimentazione si valuterà se l’IA possa, valutate le condizioni del traffico, trasformare il limite fisso dei 130 Km in Autostrada in un limite mobile dai 130 ai 150 in ragione delle condizioni del traffico.

Si tratta di una evoluzione del progetto di cui abbiamo parlato delle Smart Road, in parziale sperimentazione in Italia (ma senza limiti di velocità alterati) in cui una serie di sensori valuteranno le condizioni del traffico e forniranno servizi di connettività alle automobili a guida assistita e automatica, e in questo caso consentendo di avere limiti dinamici modificati quotidianamente dalla IA.

Ovviamente la sperimentazione dovrà portare frutto, e bisognnerà valutare se la legislazione dei singoli paesi consente l’uso della IA in tal senso e con quali condizioni.

Ma nessuno ha “abbattuto il limite di velocità in autostrada”.

