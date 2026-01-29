  1. Home
  3. No, Newsweek non ha mai dichiarato che Soros sta pagando gli americani per non vedere il film su Melania Trump

No, Newsweek non ha mai dichiarato che Soros sta pagando gli americani per non vedere il film su Melania Trump

di Shadow Ranger |

Ci segnalano i nostri contatti una presunta screenshot di un articolo di Newsweek secondo cui Soros sta pagando gli americani per non vedere il film su Melania Trump.

Il riferimento è a “Melania“, film sulla First Lady che in questi giorni sta avendo la sua premiere e che complice la natura fortemente agiografica dello stesso, la coincidenza della premiere stessa col clima di scontri dovuto alle morte violente di Renee Good e Alex Pretti, parte con prevendite fiacche e una previsione di risultati al botteghino inadeguati rispetto alla somma spesa.

Ma i nostri amici complottisti hanno la risposta per tutto: Soros sta pagando gli americani, fonte Newsweek.

O meglio, la presunta fonte non esiste.

In tutto Newsweek non si trova traccia della notizia: gli ultimi tre articoli che riportano il magnate e filantropo sono un articolo di settembre 2025 dove “Soros critica gli attacchi politici di Trump”, un articolo di agosto titolato “Trump minaccia Soros” e un articolo di luglio titolato “Elon Musk pubblica meme per augurare la morte di Soros”.

“L’articolo” è semplicemente un assemblaggio di un titolo falso su una foto del magnate.

