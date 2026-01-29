No, Newsweek non ha mai dichiarato che Soros sta pagando gli americani per non vedere il film su Melania Trump

Ci segnalano i nostri contatti una presunta screenshot di un articolo di Newsweek secondo cui Soros sta pagando gli americani per non vedere il film su Melania Trump.

Il riferimento è a “Melania“, film sulla First Lady che in questi giorni sta avendo la sua premiere e che complice la natura fortemente agiografica dello stesso, la coincidenza della premiere stessa col clima di scontri dovuto alle morte violente di Renee Good e Alex Pretti, parte con prevendite fiacche e una previsione di risultati al botteghino inadeguati rispetto alla somma spesa.

Ma i nostri amici complottisti hanno la risposta per tutto: Soros sta pagando gli americani, fonte Newsweek.

No, Newsweek non ha mai dichiarato che Soros sta pagando gli americani per non vedere il film su Melania Trump

O meglio, la presunta fonte non esiste.

In tutto Newsweek non si trova traccia della notizia: gli ultimi tre articoli che riportano il magnate e filantropo sono un articolo di settembre 2025 dove “Soros critica gli attacchi politici di Trump”, un articolo di agosto titolato “Trump minaccia Soros” e un articolo di luglio titolato “Elon Musk pubblica meme per augurare la morte di Soros”.

“L’articolo” è semplicemente un assemblaggio di un titolo falso su una foto del magnate.

