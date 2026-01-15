Account spunta blu su X inventa fedina penale sporca per Renee Good e sbaglia età e data di nascita: sembra una battuta ma è quello che accade nel magico mondo delle “spunte blu” su X, tipologia di account non nuova a produrre, diffondere e condividere fake news sulla sparatoria di Minneapolis facendosi forte del fatto che se prima dell’arrivo di Elon Musk la “spunta blu” era data ad account verificati da terzi, oggi essere una spunta blu significa poter pagare per aumentare la visibilità dei propri contenuti.

Cosa, questa, oggetto di sanzioni a livello di Unione Europea proprio per l’assoluta mancanza di trasparenza che comporta.

In questo una presunta “donna patriottica”, spunta blu filoTrump, ci spiega che l’osservatrice legale (figura laica che presiede operazioni di polizia per evitare escalation e fungere da ente di moral suasion) Renee Good sarebbe una “cattiva ragazza” (sottilmente ma non troppo ipotizzando che avesse meritato la morte per tre colpi di pistola sparati dall’agente ICE che al grido di “Fo**iti puttana” l’ha colpita tre volte di fila) conn reati di violenza contro minori e pubblici ufficiali.

Problema: è la fedina penale di una certa Kandace Brown, nata il 10.07.1980.

Ed è qui il problema: il falsario si è dimenticato di correggere la data di nascita.

Account spunta blu su X inventa fedina penale sporca per Renee Good: sbaglia età e data di nascita

Letteralmente la falsa fedina penale di Renee Good è quella della Brown con una foto segnaletica rifatta con l’intelligenza artificiale malamente incollata sulla foto reale e il nome cambiato.

Peraltro col carattere visibilmente allineato male nella tradizione dei ritocchi fatti con gomma e Photoshop e l’aiuto di app gratuite online.

Tutti gli altri dati, compresi i codici identificativi degli arresti e la data di nascita della Good, sono in realtà della Brown

Il che ci porta al tragicomico risultato di Renee Good, 37enne nata il 2 Aprile del 1988, che secondo le Spunte Blu MAGA sarebbe nata otto anni prima.

La matematica non è un’opinione: se nasci a luglio del 1980, a gennaio del 2026 hai quasi 46 anni e mezzo e non 37.

Inoltre ad oggi (e in modo definitivo data la sua triste dipartita) Renee Good ha la fedina penale completamente pulita.

Siete dunque caduti in un falso grossolano, che dice molto più di voi che ci siete cascati che della vittima.

Infatti al momento assieme alla fake news si diffondono anche account di simpatizzanti MAGA che la diffondono, spesso aggiungendo ulteriori immaginifici dettagli sugli abusi domestici mai avvenuti, che, ovviamente, colti in fallo si lanciano in insulti di bassa caratura morale verso i “fact checker cattivi” colpevoli di averli stanati.

